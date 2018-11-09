24萬人狂撒20億元

2018年11月09日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北天母店限量SK-II青春露330ml（加大版），價值9248元、貴賓卡友價7182元，買即贈基礎雙星組，含青春露30ml+亮采化妝水30ml。（新光三越提供）

新光三越台南新天地限量LANCOME激光煥白精露組，價值6000元、特價3600元。（新光三越提供）

SOGO復興館9日限日限量，KANEBO IMPRESS角質美容液．保溼修護組，價值5355元、優惠價1980元，限量50組。（SOGO提供）

百貨周年慶愈壓軸愈衝，昨（8日）全台湧24萬人合撒近20億元。遠東SOGO台北店300萬組特惠組1.1折起，早上6時30分汐止黃小姐搶頭香排SK-II；開店不到半小時，SK-II超肌能緊緻清潔組、品木宣言青春無敵經典組、YSL首賣#25脣露及奢華緞面脣情禮盒、NARS搖滾不死倒數日曆等都被掃空。光忠孝館美妝單日業績1.4億元，3館首日逾13萬人攻11億元、超越預期10億元，再破歷年紀錄。

新光三越周年慶第3波由台北天母店、台南新天地接力，廷續前2波成長力道，加上美妝滿2000送200發威，昨首日2店人潮、業績噴發，超過11萬人開搶、合攻8.3億元。

台北天母店早上9時出現排隊人潮，Sisley全能乳液保養組、LANCOME超值肌因大容量組、KIEHL’S金盞花推薦組等熱銷，首日業績逾1.4億元、較去年增逾3％，來客破3萬人，較去年增逾5.7％；台南新天地Estee Lauder絕對慾望玩色限量彩妝套組、SK-II超肌能緊緻清潔組、SHISEIDO東京櫃百優雙瓶組等被搶購，首日湧8萬人、創6.9億元業績。

(中國時報)