24萬人狂撒20億元

SOGO忠孝館1樓美妝區昨擠滿搶購人潮。（陳俊吉攝）

友善列印
中國時報
報導
新光三越台北天母店限量SK-II青春露330ml（加大版），價值9248元、貴賓卡友價7182元，買即贈基礎雙星組，含青春露30ml+亮采化妝水30ml。（新光三越提供）
新光三越台南新天地限量LANCOME激光煥白精露組，價值6000元、特價3600元。（新光三越提供）
SOGO復興館9日限日限量，KANEBO IMPRESS角質美容液．保溼修護組，價值5355元、優惠價1980元，限量50組。（SOGO提供）

百貨周年慶愈壓軸愈衝，昨（8日）全台湧24萬人合撒近20億元。遠東SOGO台北店300萬組特惠組1.1折起，早上6時30分汐止黃小姐搶頭香排SK-II；開店不到半小時，SK-II超肌能緊緻清潔組、品木宣言青春無敵經典組、YSL首賣#25脣露及奢華緞面脣情禮盒、NARS搖滾不死倒數日曆等都被掃空。光忠孝館美妝單日業績1.4億元，3館首日逾13萬人攻11億元、超越預期10億元，再破歷年紀錄。

新光三越周年慶第3波由台北天母店、台南新天地接力，廷續前2波成長力道，加上美妝滿2000送200發威，昨首日2店人潮、業績噴發，超過11萬人開搶、合攻8.3億元。

台北天母店早上9時出現排隊人潮，Sisley全能乳液保養組、LANCOME超值肌因大容量組、KIEHL’S金盞花推薦組等熱銷，首日業績逾1.4億元、較去年增逾3％，來客破3萬人，較去年增逾5.7％；台南新天地Estee Lauder絕對慾望玩色限量彩妝套組、SK-II超肌能緊緻清潔組、SHISEIDO東京櫃百優雙瓶組等被搶購，首日湧8萬人、創6.9億元業績。

(中國時報)

全國電子 瘋預約搶破盤價 PChome雙11 揪粉絲狂歡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。