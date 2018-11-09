PChome雙11 揪粉絲狂歡

2018年11月09日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

PChome24h購物的米家掃地機器人，原價8895元，特價7395元，今（9日）早上10時開賣。（PChome24h購物提供）

韓國女團DIA也將跨海來台助陣。（PChome24h購物提供）

饒舌歌手熊仔也將登場為晚會炒熱氣氛。（PChome24h購物提供）

PChome24h購物的春風三層超厚柔感抽取衛生紙（100抽x16包x4串／箱），原價1190元，特價599元。（PChome24h購物提供）

PChome24h購物將於明（10日）上午11時將搶先全球，開放預購宏碁地表最狂的體感電競座艙Predator Thronos，全球首發預購價29萬9000元，限量3台。（PChome24h購物提供）

雙11購物節進入白熱化階段，PChome24h購物今年再度將活動擴大，首波開打2周就已經比去年同期成長8成，而這周末終於正式迎來雙11的各式重頭戲活動，像是明（10日）舉行的「PChome雙11來了－Unlimited無限之夜」晚會，不僅有重磅嘉賓登場，更將推出LINE的加碼優惠，另外14日前再推5大強攻優惠，誓言5天內達去年翻倍的30億元目標。

攜手LINE推加碼優惠

今年PChome24h購物打造出全台電商規模最大的「PChome雙11來了－Unlimited無限之夜」晚會，除了有天后楊丞琳等大咖以外，更請來韓國女團DIA跨海助陣，加上首創啟用全息投影技術、融入多元跨界合作，全程將於網路直播，而且更將在現場與LINE推出加碼優惠，所有消費者都可參加直播的優惠活動，預計將吸引破百萬人次觀看。

而PChome24h購物也將於14日前推出全品項商品優惠，不管是熱銷的3C、美妝、電競類等均享1.1折起下殺，還天天祭出11元、111元、1111元的商品，更有買1送1及加11元多1件等限量搶購活動，再加上刷28大銀行信用卡及5大行動支付最高回饋29.5%、LINE購物3%～5%起的限時回饋，讓消費者享折上折優惠。

宏碁體感電競座艙首發

此外，還有各式獨家品牌活動，11日前將有小米加碼祭出1111元手機、111元電子鍋、11元行動電源等限量搶購，超過40件明星商品最高直降1500元等限時促銷，讓米粉瘋搶下單；而今年最特別的是宏碁剛在IFA推出的地表最狂體感電競座艙「Predator Thronos」，也將於平台上領先全球首發3台，晚會上更能直接親自體驗，引來不少電競迷的期待。

(中國時報)