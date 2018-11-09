燦坤會員 75吋大電視8萬有找

燦坤的iPhone XS Max 256GB，原價4萬5500元，滿萬現折千元特價4萬1500元，限量500台。（燦坤提供）

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中國時報
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燦坤的Panasonic 10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機，原價4萬8900元，APP綁卡限定3萬9900元，送2000還元金、全家千元商品卡3張及飛利浦4人份微電鍋等禮物。（燦坤提供）
燦坤的三星75吋4K智慧連網電視，原價9萬9900元，APP綁卡限定7萬9999元，登錄送7-11虛擬商品卡3000元，再送9.7吋 iPad。（燦坤提供）

燦坤看準年底新品連發、天氣變換的商機，今（9日）至12日將推出「數位攻略 會員特典」優惠，主打今年開始降價熱銷的4K大電視、剛推出的全新iPhone等商品，全享降價下殺優惠之餘，更將送出多項滿額禮，像是APP會員消費滿額，即贈鍋具、隨行果汁機及Coway空氣清淨機等禮物，預計4天將力拚1成成長。

此次燦坤特地與全球連續12年電視銷售冠軍三星，推出4K大電視優惠，現買三星75吋4K智慧連網電視，APP綁卡限定價7萬9999元，比國產品牌更便宜之餘，登錄一送3000元7-11虛擬商品卡，二再送市價1萬900元的第六代9.7吋32GB的Wi-Fi版iPad，另外全新推出的iPhone XS Max 256GB在燦坤已占5成銷量，看準消費者需求，特別推出滿萬現折千元的優惠價，現只要4萬1500元即可入手。

除此以外，燦坤攜手台新銀行祭出刷生活聯名卡享最高11%回饋，單筆滿萬分期送限量200名的1111元刷卡金，另針對APP限定優惠，推出滿額換購活動，消費滿1萬5000元起，即可換到WMF鍋具系列、隨行果汁機等禮物，滿額50萬還有孔劉代言品牌的Coway空氣清淨機，享優惠之餘，還可賺回饋。

(中國時報)

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