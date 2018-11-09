SOGO台北店周慶首日 每小時進帳1億

2018年11月09日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

秋冬空汙季來臨，SOGO復興館9日限日限量DAIKIN空氣清淨機1萬7900元，贈SOGO商品券1500元，限量30台。（SOGO提供）

今起降溫，SOGO忠孝館9日限日限量，Roots經典LOGO外套（男），原價3980元、特價1980元，有黑、黃、灰3色，共限量120件。（SOGO提供）

今起降溫，SOGO復興館9日限日限量Wales Boutique艾霏系列－格斯四件式兩用被床包組，原價2萬6000元、特價5980元，買一送一。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店31周年慶昨（8日）開跑，因忠孝和復興雙館祭出買指定iPhone最高送6000元商品券、折扣最優86折起，跑第1的朱先生凌晨2時30分到忠孝館，排8.5小時買iPhone XS送女友，昨11時開門後連同復興館iPhone XS MAX共80支新機皆秒殺，顯見果粉超瘋狂；復興館限量80組電視買大送大30分鐘也賣光。

忠孝館Roots有獨家限量款洋裝買氣佳；晚上7時30分開賣的美妝晚安限量組合，整檔共30組人氣高，SOGO營運本部資深副總吳素吟表示，今年組數增2至3成、總數量比去年多1倍，首度每組送100份100元禮券，等於共送30萬元，她認為實體通路最重視體驗，送禮券最有感，除了價格下殺，商品力和廠商支持力都要兼顧，今年可說是「卯足了勁送」；總經理汪郭鼎松說消費者都是目的性購買，可見SOGO接地氣最到位。

SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO今年全台目標業績108億元，要較去年增近2％；汪郭鼎松表示台北店首日每小時進帳近1億元，看好3館整檔目標63億元、1％成長。

(中國時報)