2018年11月09日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

移工文學獎首獎得主王磊（中）與陳芳明教授（左）蘇碩斌教授（右）合影。（張正提供）

來自蘇州的陸生姜雯，在台灣就讀政治大學研究所期間，一邊在台灣國際勞工協會的庇護中心當東南亞移工的中文老師，一邊跟移工們交朋友，寫下他們的生命故事。有23歲的印尼女孩因為雇主沒有做職前訓練，才上工就被沖床機壓碎右手，從此身體殘缺；有辛苦照顧老人家的40歲菲律賓移工，被雇主規定只能在廁所吃飯；更有大學畢業的印尼移工因為「太聰明」被雇主刁難。

制度之下 人性被扭曲

姜雯表示，「以前總說台灣最美的風景是人，接觸到移工之後，才知道原來在制度之下，人性可以如此扭曲。」

29歲的姜雯長相清秀，講起話來神情像個天真的小女孩，但她的一雙大眼睛在寫《奴工島》的2年間看盡底層冷暖。她回憶和TIWA第一次去參加移工和資方、仲介的協調會，「協調會很荒謬、殘酷，資方和仲介的態度很差，一切問題都說是移工自己不好。還指著我們說：『你們這些人權團體，只會幫著外人欺負台灣人，噁心！』我好震撼。」

弱勢移工 不平等對待

《奴工島》內容改寫自姜雯的碩士論文《囹圄城》，而她對移工的關注則源自個人經驗，「我大學在荷蘭念書，曾經在中餐館打工，工時長薪水低，也聽聞很多黑工被剝削的事。到台灣讀書後，發現台北有很多戴著頭巾的穆斯林，開始注意在台灣的東南亞移工，於是在學校老師的引介下，到台灣國際勞工協會當志工。」

2年下來，姜雯採訪約20位移工，深入了解他們在台灣工作的經驗。她坦言，剛開始是抱持著對人和故事的興趣接觸，像交朋友一樣慢慢了解對方，但卻愈來愈在意造成移工困難處境的政策制度，「像是境外聘僱的漁工即使受到不合理對待，也完全不受台灣法規管束。而為了保住資方的『外勞配額』，仲介都站在資方那邊，對移工十分苛刻。」

受刑人計畫 走訪監獄

姜雯也隨著協會的「受刑人計畫」走進監獄，認識在台灣犯案被關的東南亞移工，「跟他們聊天，其實很難想像當時逼著他們犯案的處境，難以想像眼前這個表情和善、要我不要緊張的人竟然是要被關十幾年的殺人犯。每次去監獄探視完回來都會很想哭。」

姜雯更為了這些受刑人走訪印尼，找到他們故鄉的家人，拍下照片帶回監獄，讓被關在異鄉監獄中的受刑人能稍微緩解思鄉之情，「即使現在畢業了，書寫完了，我還是很希望能為他們多做點什麼。」

(中國時報)