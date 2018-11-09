非主流的感情 「他比你還會寫！」

2018年11月09日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

移民工文學獎已舉辦到第5年，召集人、燦爛時光東南亞主題書店創辦人張正表示，近幾年投稿的文字愈來愈厲害，「像今年的首獎王磊（Justto Lasoo）就是個文青，還是印尼筆會台灣分會會長。在台灣工作時，鐵工廠下班後就寫作，假日參加聚會交流作品，文筆非常好。台灣人可不要小看身邊的移民移工，搞不好他思考的程度還比你深、比你還會寫！」

移民工文學獎自2014年舉辦，今年是第5屆，首度跨出台灣，向香港、澳門、新加坡、馬來西亞等地的跨國移民工徵件，近日得獎作品集結成《渡：在現實與想望中泅泳》出版。今年首獎王磊2016年也曾以描述漁工與船長情誼的故事〈海浪之歌〉獲得當年首獎，今年的首獎作品〈關於愛〉，則是描述一名印尼幫傭與所照顧的多重障礙小孩9年的動人情誼。

張正表示，「〈關於愛〉源自印尼幫傭Umi的真實故事，她在家鄉有2個小孩，來到台灣則是協助僱主一家人照顧多重障礙的小妹妹，一邊思念自己的小孩，卻也放不下照顧的小妹妹。故事中描述她後來跟小妹妹感情太好，小妹妹第一次開口說話，喊得竟然不是爸爸媽媽，而是『阿姨』。僱主心裡難過，她還反過來安慰僱主。」

張正表示，「Umi其實剛剛回去印尼，談起照顧的小孩還是會哭。對於移工而言，跟所照顧的家庭的情感也是非常難以割捨的。這樣的感情很珍貴，移民工的作品中也呈現出主流社會想像不到的人情樣貌。」

菲律賓女同志米玲達（Melinda M. Babaran）的〈鞭打的痕跡〉，描述父親無法接受她的同志身分，從小鞭打她，讓她覺得在異鄉台灣工作更自在，卻仍然期盼與父親和解。張正表示，「米玲達的父親後來因病過世，過世前終於向家人表達接受女兒。文學獎頒獎典禮上，米玲達的妹妹和媽媽也在台灣工作，透過作品知道她的心路歷程，特地來看她，3個人抱頭痛哭，非常感人。」

(中國時報)