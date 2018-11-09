2018年11月09日 04:11 中國時報 本報訊

大腦的悖論：一個神經心理學家眼中的老化大腦作者／埃爾克諾恩．高德伯出版社／八旗八旗文化提供

成為這樣的我：蜜雪兒．歐巴馬作者／蜜雪兒．歐巴馬出版社／商業周刊商業周刊提供

弟之夫作者／田龜源五郎出版社／臉譜

「正確」的家庭形式，到底是什麼？單親爸爸彌一與他就讀小學的女兒夏菜，某天迎來一位意料之外的訪客：同志弟弟涼二的加拿大丈夫麥克。夏菜對這位加拿大叔丈好奇不已，父親彌一卻陷入了該如何跟女兒解釋「叔叔跟男人結婚」的難題，更發現自己其實從來不了解雙胞胎弟弟涼二的事實。

彌一原本對麥克抱持敵意，卻因為三人在同一屋簷下生活，漸漸察覺麥克對涼二的愛，以及自己對同性伴侶的差別待遇。隨著麥克同志身分而來的鄰里探詢、學校老師的暗示、夏菜同學家長的迴避，也讓彌一逐漸感受到同性戀在日常生活裡會遭遇的種種困難，進而能夠同理他們的處境。

漫畫家田龜源五郎曾出版過許多同志漫畫，以藝術家身分活躍於國際，曾獲美國漫畫界的奧斯卡「艾斯納獎」。同名日劇在2018年3月播出。

■大腦的悖論：

一個神經心理學家眼中的老化大腦

作者／埃爾克諾恩．高德伯

出版社／八旗

在人人都害怕心智能力退化的時代，神經心理學家埃爾克諾恩．高德伯博士帶來令人訝異的新證據，證明老化雖然讓大腦失去某些功能，卻同時在其他層面上大有斬獲。最值得一提的就是「智慧」上的增長，運用過去累積的知識和經驗，快速辨認模式，做出有效率的決定。

書中概述大腦在人類一生中如何發展及演變。高德伯也透過研究指出，年輕時生活與心靈活躍的人，會擁有許多認知工具，在年老時賦予人強大的力量，可以保護人類抵抗隨著時間逐漸削弱的神經功能。

高德伯表示，寫這本書的目的根本是為了解決自己與身邊友人面對老化的焦慮問題，並試圖提出有教育意義的答案，讓即將進入熟年的人們知道如何面對自己的焦慮，以為即將來的老年做準備。

■成為這樣的我：蜜雪兒．歐巴馬

作者／蜜雪兒．歐巴馬

出版社／商業周刊

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬以一個平凡黑人勞工階級家庭小女兒的身分，秉承「真實就是力量」，透過日常生活的細微書寫，傳遞一部歷史，勾勒出非裔美國人在困境中依然努力不輟、向上流動翻身的奮鬥過程，也記錄了在種族歧視盛行之下，黑人民權運動如何萌芽、受挫、開展。

蜜雪兒．歐巴馬生於芝加哥南部貧民區，父親罹患多發性硬化症殘疾，卻堅持讓子女愛上閱讀，咬牙供子女上頂尖大學。蜜雪兒．歐巴馬畢業於普林斯頓大學及哈佛法學院，曾是律師事務所破天荒的黑人女主管、非營利組織創辦人，也擔任過醫院董事。

蜜雪兒．歐巴馬更撕下外界刻意貼上的「憤怒黑人女性」標籤，搖身一變支持率一度超越總統夫婿的「最酷、最激勵人心的第一夫人」。全球24個語言版本同步上市，《出版人週刊》評選為2018年底最值得期待的一本書。

(中國時報)