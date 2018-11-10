民調被丁守中追上 形成拉鋸戰！柯P坦言：藍綠各拉5％！我就倒了

2018年11月10日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

小野挺邁韓流衝柯！ 最新柯丁民調僅差2.7%

選情告急！台北市長柯文哲爭取連任之路向來平穩，不料選前1個多月掀起波瀾，陸續幾份民調都顯示，國民黨候選人丁守中逐漸縮小差距，9日媒體最新民調更指2人縮小至誤差範圍。柯文哲昨忍不住直言，政黨真的要組織動員時，還是有一定的能力，若藍綠各拉走5％支持度，「我就倒了」，顯然對選情感到焦慮。

民調被丁追上 形成拉鋸戰

柯文哲具有網路高聲量與廣大年輕支持群眾，根據旺旺中時民調，除5月國民黨剛宣布由丁守中出馬參選時，丁的支持度勝過柯文哲外，幾乎都是柯居領先地位，尤其10月初面對活摘器官指控，柯支持度仍贏14％，甚至有其他民調顯示，丁與民進黨候選人姚文智的支持度，加起來還不及柯，顯見柯極具優勢。

隨著選戰愈來愈緊迫，柯文哲惹出一連串失言風波，競選總幹事小野又「放火」挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，近來各民調均顯示，丁守中有愈追愈近的趨勢，昨天一份媒體最新民調結果，柯丁差距只剩2.7％；不僅如此，柯陣營前晚在士林夜市舉辦行動競選總部趴趴GO活動，前2小時人潮相當冷清，也讓外界好奇柯P人氣王地位恐怕不保。

政黨組織動員 有一定能力

對此，柯文哲昨坦言，他個人的選舉經驗，在2014年最後2、3個禮拜，國民黨還是把民調拉回了5％，代表當政黨因擁有樁腳、里長、社團等，組織動員起來還是有一定實力與能力，雖然不是很多，不過一旦藍的拉5％、綠的拉5％，「我就倒了！」

至於行動競選總部趴趴GO活動很冷清，柯文哲也說，網路動員的確會有一部分能量，但畢竟是部分，因為40歲以下很少看報紙，60歲以上還是天天看報紙、電視。換言之，對於現在民調被追上，空氣票也難以轉化成實體支持聲量時，連4年來都是政壇當紅炸子雞的柯文哲，也不得不替自身選情捏把冷汗。

推倒藍綠高牆 柯告急催票

選戰剩下倒數14天，柯文哲面對藍綠夾擊強調，「這場選舉相較2014年，那時候說推倒藍綠高牆，恐怕今年才是真正要推倒藍綠高牆。」頗有向中間選民喊話、催票意味。

姚文智此次民調繼續下滑，他昨天表示，前行政院長游錫堃才以自身經驗說過，2014年競選新北市長時的民調落差更大、失真更嚴重，呼籲「大家要有信心，不要讓2014年游落選的遺憾再次發生！」

(中國時報)