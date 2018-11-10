《就業服務法》修正三讀 求職更公平！月薪未達4萬 禁用薪資面議

2018年11月10日 04:11 中國時報 鄭舲 、 王思慧 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

立法院院會昨三讀通過《就業服務法》部分條文修正案，未來在雇主招募時，若職缺月薪未達4萬元，必須公開揭示或告知薪資範圍，禁止寫「薪資面議」，違者可處6萬到30萬元罰鍰。雇主也不能因為求職者的星座、血型等條件，歧視勞工，違者可處30萬到150萬罰鍰。

勞動部表示，此法通過後，因禁止寫薪資面議，未來勞工找工作時能更清楚薪資範圍，節省求職時間成本，也不致在面試後才發現薪資跟自己期待有落差。但台灣勞工陣線祕書長孫友聯擔心《就業服務法》執行可能比較困難。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，對薪資資訊不對稱的社會新鮮人最有利，而政府要求企業主公開4萬元以下職缺條件，在資訊透明的壓力下，有助於提升基層工作的經常性薪資。

二、三線中小企業 憂難找人

不過，楊宗斌坦言，對於二、三線的中小企業來說，一旦公開薪資條件，恐怕更難找人了；而上有政策、下有對策，在違者罰鍰重的情況下，楊宗斌預估，企業主在公告薪資時，多半會以薪資範圍來陳述，如薪資範圍從2.5萬元到3.9萬元，但實際上能拿到3.9萬元者，可能只占10分之1。

也因此，對如何稽查雇主有無違法？勞動部說法條細節會再研議如何規範、稽查，會盡快制定相關規定，相關作業將會報行政院，待明確後公布。

歧視條款 最重罰150萬元

提案修法的國民黨立委林為洲指出，目前平均起薪約為2萬6000元，平均起薪最高為服務業技術人員3萬6000元，因此以最高平均起薪為基準，設定4萬元以下須公告或通知求職者最低薪資，雇主不得以面議方式洽談工資。修法並將本款納入罰則，違者處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另現行第5條條文規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想等為由，予以歧視。三讀修正條文增列雇主對求職者或所僱用員工，不得以星座、血型為由，予以歧視。違者可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，經處以罰鍰者，直轄市、縣市主管機關應公布姓名、名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

(中國時報)