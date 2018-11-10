韓國瑜連連超前 陳其邁加足馬力衝衝衝！新聞透視－三山起跑拚氣勢 藍綠大尬車

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（左）9日在林園區廣應廟邀來布袋戲大師黃俊雄（右）義演《雲州大儒俠-史豔文》，另加碼演出「西遊記-大鬧天宮」，現場擠進4000多名觀眾。黃俊雄在演出前致詞稱讚雲林女婿韓國瑜金光閃閃、瑞氣千條，會是好的父母官。韓國瑜表示，如果當選高雄市長，會讓布袋戲等年輕人愛的文創產業在高雄發光發熱。（李義翻攝）

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中國時報

回油、換檔、油門催落去！高雄市長選戰藍綠在原高雄縣三山地區的政治造勢大尬車，新手司機韓國瑜接連超車，暫時取得領先，老司機陳其邁能否在11日成功動員，與韓並駕齊驅甚至是超前，考驗著他的駕駛技術。

高雄縣市合併後，市長選舉造勢活動從三山地區起跑已成參選起手式，再回師人口密集的高雄市區，已成選戰SOP。

新人起手式 一鳴驚人

陳其邁率先在鳳山地區衝出起跑線，前高雄市長、總統府祕書長陳菊從屏東縣輔選後趕到現場，牽著陳的手大進場，雖然遲到致行程延遲，但苦候不肯散去的菊粉興奮又感動地搖旗吶喊，拚出3萬人氣勢。

前立法院長王金平以識途老馬之姿，為韓國瑜舉辦鳳山造勢場，刻意選在周五夜晚測試人氣，結果韓流魅力驚人，全國各地韓粉及在地民眾蜂湧而至，創下5萬人驚人聲勢。

韓國瑜鳳山超車成功後，甩尾轉進美濃，更刻意選擇周四夜晚，平日幽靜的山城，仍被韓粉擠爆，幾乎成燈火通明的不夜城。

老將拚反轉 擴大造勢

雖然，不知旗美場召喚出多少在地選民，但至少引起議論「為何有這麼多人瘋狂挺韓追韓？」韓的知名度大幅上揚，聲量迴盪在青山綠水間，會不會如同吃滷肉飯，硬是把綠的吃成藍的，逆轉綠大於藍的鐵板有待觀察。

鳳山被超車後，只看見韓國瑜車尾燈的陳其邁，養精蓄銳後，11日特別挑選旗美區容量最大的體育場舉辦造勢活動，展現拚人氣要超車的強烈企圖心。

秀政治肌肉 挺進岡山

本屆高雄市長選舉，陳菊秋風掃落葉，旗山得票率逾72％、美濃近65％，被韓流吹撫過之後，這場選在周日進行的大拚場大尬車造勢活動，動員能量能否令體育場爆棚，向選民展現政治肌肉穩定軍心，極為重要。

一山過了又一山，韓國瑜已疾馳朝岡山區挺進，陳其邁不論能否在旗美區成功超車，還不到終點，這場政治大尬車精彩可期。

(中國時報)

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