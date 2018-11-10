裂解韓流 綠雞蛋裡挑骨頭

2018年11月10日 04:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

競選活動開跑等於高雄市長選舉進入最後肉搏戰，藍綠已是寸土必爭，選情纏鬥最後衝刺，誰犯錯最少，誰就可能是贏家，綠營拿著放大鏡檢視每個細節，試圖找出能裂解進而重創韓國瑜的魔鬼。

韓國瑜陣營堅守口不出惡言軍令，綠營則是見縫插針，甚至是雞蛋裡挑骨頭，就盼著韓營因而崩裂、自亂陣腳。

韓國瑜旗美造勢場聲勢與數量驚人，綠營全程監看，韓粉一夜激情之後，挑出不少可做文章的機會。

綠委鄭運鵬臉書PO文直問「國民黨到底是什麼樣的心理變態，可以在造勢場合唱軍歌《夜襲》？」接著又說「以前教我們刺共匪的心臟，現在通匪刺民選對手的心臟」，並搭配一張「便便背景圖」，還要「信這一套的去吃背景吧」。但隨即遭數千韓粉圍剿他的臉書，最終道歉收場。

陳其邁也御駕親征，對出錢出力舉辦活動的前立法院長王金平發表談話，卻遭台下韓粉噓聲，替王金平抱屈又不捨。

既在紅塵浪裡又在孤峰頂上的王金平，豈不識黃鼠狼給雞拜年之心，既會選擇站在韓國瑜這邊，還一口氣連挺3場造勢活動，老驥伏櫪，怎會因三言兩語動搖心志。

兩擊未中之後，高市代理市長許立明也加入戰局，嘲諷韓國瑜要參選高雄市長竟不知美濃產的是蘿蔔而非白玉苦瓜。

綠營接連見縫插針，希望企圖製造藍營分裂弱化韓國瑜聲勢，最後幾天，勢必以雞蛋裡挑骨頭的態度，仔細檢視每個細節並放大處理。

(中國時報)