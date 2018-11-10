韓宣示保障勞工 陳回防漁業票倉

韓國瑜太太李佳芬（中）與立委蔣萬安（右）在國民黨議員候選人陪同下，到三民市場拜票，爭取攤商支持。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導
民進黨高雄市長候選人陳其邁（前右）9日到梓官區蚵仔寮拜票。（林瑞益攝）

國民黨高市長候選人韓國瑜與太太李佳芬8日兵分兩路，韓國瑜宣布勞工政策並帶領議員候選人在林園大寮區以車隊掃街拜票，李佳芬則到三民市場爭取婆媽們與攤商支持；民進黨高市長候選人陳其邁昨天分別到前鎮、梓官兩個漁業區回防綠營鐵票倉。

韓國瑜出席高雄市旅遊界及勞工朋友的聲援大會，強調當選市長一定會是全台灣最注重招商的縣市首長，創造大量工作機會；另與市議員候選人吳益政在眾多勞工代表的見證下，簽署「保障勞工權益共同宣言」。

李佳芬則由立委蔣萬安與議員候選人陪同拜票，攤商婆媽爭相合影，蔣萬安與攤商握手時說「大發財」，逗得攤商笑哈哈。

韓國瑜下午車隊掃街時，沿途民眾從商家、醫院衝出來揮手，還有群眾跑到宣傳車邊伸高手，就是要與韓握到手。晚間黃俊雄布袋戲在林園開演前，韓國瑜引領著支持者再度引吭高歌〈夜襲〉，男男女女唱和，布袋戲開演後更是爆滿，座無虛席，還有不少人站著看戲。

陳其邁昨日下午出席梓官區蚵仔寮魚貨直銷中心啟用典禮，會前他談到將與韓國瑜舉辦辯論會想要發問的問題，他說，韓至今對高雄很多事情不了解，包含主要道路等，「可以比從林園如何開到那瑪夏，看誰會開？」

陳其邁表示，希望韓對高雄多了解，韓國瑜對美濃的農作不清楚，到旗津蓋賭場也不清楚，以及愛河如何整治等。他說，政治人物最重要的是向人民與土地學習，到了一個地方人生地不熟，攤子擺了就開始叫賣，這跟廟口的叫賣郎中沒有太大差別，沒有真材實料、標示不實，對市民不公平。

對於柯一正日前拍片說陳其邁是「出淤泥而不染」，他說，他從政20幾年來清清白白，從不用立委身分去關說，也不在立法院推動觀光賭場條例，更不會暴力打人，柯導知道他的為人。

(中國時報)

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