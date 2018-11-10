黨內大老靠邊站 青壯世代上前線！選情分析－韓流外打綠營 內顛覆藍接班布局

2018年11月10日 04:10 中國時報 劉宥廷

韓國瑜路過「新聞龍捲風」 領唱「夜襲」嗨翻

霸王韓流拉抬全台藍營選情，甚至吹起國民黨世代交替氛圍！國民黨高雄市長候選人韓國瑜在旗美區的造勢不要黨內大老站台，反倒是立委許淑華、蔣萬安、江啟臣等青壯世代紛紛南下輔選，這股韓流不僅將高雄執政20年的民進黨打得東倒西歪，如今也將顛覆國民黨內的權力接班布局。

韓國瑜在高雄在地大老王金平力挺下啟動三山之友會，繼首場鳳山登陸戰展現驚人陸戰實力後，8日晚轉進艱困選區大旗美進行夜襲戰，果真又再度爆棚，顯示這股韓流威力持續發酵。

但這場大型造勢會場上，也只有「陸軍總司令」王金平以發起人身分站在舞台上，藍營大老一個也沒邀請，站台嘉賓都是黨內青壯派立委，司儀許淑華喊到燒聲，令人感到藍營青壯派要冒出頭了。

就連韓國瑜夫人李佳芬9日來到傳統偏綠的三民市場掃街拜票，陪在一旁的仍是國民黨青壯派人氣王蔣萬安；對赤手空拳打江山的韓國瑜而言，現在有如此高的聲量，不是國民黨給的，是民心思變，相對地，悶太久的藍營支持者也將他視為救世主，世代交替氛圍正蔓延著。

韓國瑜曾說，以他的觀察，在高雄支持國民黨的過不了51％，因為如過得了的話，不可能在原高雄縣在野33年，在原高雄市在野20年；所以這次高雄選戰是他與高雄市民對民進黨的不信任戰，不是國民黨與民進黨的對戰。

韓國瑜全台跑透透，不少候選人爭相與他同框合體，講白了，就是韓能開拓、吸引選票，不論是大老還是天王，讓位或許對國民黨這塊招牌來說是加分，更有助於年底藍營選情，甚至2020年的大選。

(中國時報)