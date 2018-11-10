新聞透視－柯連任或丁勝 姚扮關鍵小三

2018年11月10日 04:10 中國時報 楊孟立

選戰倒數14天，國民黨台北市長候選人丁守中聲勢看漲，在近來發布的幾項民調中，與現任市長柯文哲差距縮小到誤差值範圍內。反倒是民進黨籍候選人姚文智依舊不見起色，仍穩居「小三」，儘管離勝選越來越遙遠，但仍有實力撼動藍綠最後勝負戰局。

柯文哲心裡明白，只要藍的拉走5％，綠的拉走5％，他就倒了。其實，選戰一開始丁守中緊貼深藍，姚文智擁抱深綠，柯文哲吸納淺藍、淺綠與中間選民，雖然是「三腳督」，但柯文哲勝算明顯優於丁、姚兩人。

丁要扶姚 幫自己打勝仗

依照目前的態勢，丁守中拋棄「佛係戰法」，再加上「韓流」加持，原本屬於藍軍選民看到了希望，因此出現朝丁守中回流的景況。

然而，丁守中最好的狀態或許就是現在，除了要「保溫」，甚至要幫忙「扶姚」，剩下的就得看姚文智表現。

雖居第三 幾可撼動戰局

姚文智一路走來往獨派靠攏，自以為可以填補柯文哲「墨綠」的位置，但光這樣是無法贏得勝選的，更何況姚文智始終無法喚回淺綠的票源，就連柯文哲所擔心的「綠的5％」也絲毫沒有回頭的跡象，也難怪丁守中陣營會抱怨姚文智「太弱」。

其實，死命擁抱深綠一直是姚文智這次選戰最讓人不解的一點，畢竟柯文哲與丁守中若真如他所言是「中共代言人」，還需要擔心深綠會不投他嗎？

姚文智在剩下兩周的角色相當關鍵，不論是固守深綠，或是進取淺綠，一舉一動都足以決定下屆台北市長誰能勝出。以丁守中與柯文哲目前的差距而言，只要能拉回屬淺藍的版塊，丁守中就該準備放鞭炮慶祝了。

議員席次 可預見綠衰退

另一方面，期盼姚文智吸納淺綠選民歸隊的，還有眾多民進黨籍台北市議員。2014年國民黨因為「馬王政爭」、「太陽花學運」的拖累，台北市議員一口氣掉了5席，反觀民進黨籍台北市議員增長4席，藍綠議員人數首次打平。

下屆市議員選舉則受到民進黨中央執政不力，以及母雞氣勢不夠強的因素，議員席次衰退是可預見的事實。

如果姚文智喚不回淺綠選民歸隊，以民進黨在台北市的基本盤，要保有27席議員席次幾乎是不可能的任務，也難怪不少綠營議員最後抱持的希望是「分裂投票」。

(中國時報)