小野喧賓奪主 柯粉嗆豬隊友

台北市長柯文哲（左）9日在競選總幹事小野（右）的陪同下前往南門市場拜票，用餐後看現場媒體急著訪問，柯文哲吐了吐舌頭。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

「北柯南韓」原是今年最受矚目的2位市長候選人，但近來台北市長柯文哲卻遭「喧賓奪主」，搶戲的主角正是柯聘來的競選總幹事小野，5日他挺民進黨高雄市長候選人陳其邁影片被公布，7日再淚訴「我是文化人，完全沒有碰政治」，8日晚間與柯P同台造勢時卻說「我一出手很可怕，助選的候選人都選上」，馬上打臉自己露出馬腳。

柯P相中小野與綠營關係佳、可調和鼎鼐，並補足文化政策不足的特質，聘他為競選總幹事，並曾說不需要小野像一般總幹事一樣管錢、管人，而是要以「文化」的方式，替他打一場選戰，包括提出以文化為核心的政見，或是以不同於傳統的方式造勢等，另因柯辦頻傳內訌，小野「人和」的特質也可化解紛爭。

一上任之初，小野扮演總幹事角色恰如其分，甚至粉墨登場在造勢園遊會講故事，獲不少好評，直到他拍影片力挺陳其邁，雖然外界多有評論，認為柯P默許小野拍片，就是要搶綠營選票，但柯以及小野都多次重申，只是單純挺朋友，沒有政治陰謀論。

不過，就在小野自稱是文化人，柯文哲也不斷重申小野不是政治咖與選舉咖，前晚造勢場合上，小野卻在台上說溜嘴自誇，「助選過的候選人統統都選上」，而且他一哭，柯文哲網路聲量又壓過「韓流」衝到第一，所以「我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這個能力！」這番談話，讓當時在現場的競選辦公室幕僚都大吃一驚，急忙派人上台制止小野。

柯文哲昨緩頰表示，小野的說法是沒經驗的人講的話，因為網路的東西常常是加5分、扣6分，不太一定，小野昨也低調不願再回應。只是一方面說「文化人、非政治咖」，另方面又自詡助選能力，究竟是政治專業還是不專業，已經令不少柯粉混淆到直呼「豬隊友」，也讓首都市長選戰模糊焦點，有網友說，「小野的網路聲量好像也不輸柯文哲了」。

(中國時報)

新聞透視－柯連任或丁勝 姚扮關… 丁守中酸諷小野 逐水草而居

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