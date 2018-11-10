丁守中酸諷小野 逐水草而居

2018年11月10日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨籍台北市長候選人丁守9日受訪時，再嘲諷台北市長柯文哲的競選總幹事小野逐水草而居，還質疑蔡英文、柯文哲之間根本政治亂倫。對於韓國瑜的韓流是否會在台北市蓋過他？他也有風度的表示，同黨之間不用比較，勝過對手就好了。

對於媒體最新民調顯示，跟柯只差2.7個百分點，丁守中說柯文哲騙藍又騙綠，但基本上就是墨綠的，如果市民有此覺悟，加上台北市持續大幅衰退，市民低薪窮忙，一堆店在招租，他有信心逆轉勝。

至於小野與丁守中之間的事情是否激起藍軍回歸？丁守中諷刺有些人就是逐水草而居，哪裡奶水多哪邊就去，還說小野假哭。還有記者提到小野自稱一出手支持的候選人就會當選，丁守中說這顯示蔡、柯在白綠合謀，而且政治亂倫。記者問到前總統馬英九日前說不排斥統一，這樣對選情有幫助嗎？丁守中說如果沒有在自由、民主、均富、法治的規範下，一切都免談。

對於國民黨要求黨籍市議員候選人除了掛與高雄市長候選人韓國瑜合影，也要掛丁守中的看板。丁守中則說沒有關係，現在議員跟他合掛的看板了已有100多面，選舉就是要找人氣，各個政治領袖能幫忙得票的掛起來都是好事。

至於韓國瑜在台北市的鋒頭勝過自己，丁守中說，「我們的鋒頭能勝過對手就行了，同黨之間不用比較！」

受訪完丁守中在國民黨籍立委李彥秀、費鴻泰、賴士葆、蔣乃辛、柯志恩、陳宜民、台北市議員闕枚莎、吳世正、陳義洲等人陪同下，在內湖的碧湖公園健行拜票，先前幫丁守中站台時曾口誤的國民黨副主席郝龍斌稍後也到場陪同。丁晚上更發新聞稿，質疑小野日前還用文化總會名義幫柯造勢，還自稱不沾染政治，當台北人瞎了嗎？今已當柯的總幹事了，還說不沾染政治！

(中國時報)