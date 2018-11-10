柯綠和緩 尷尬姚姚像棄嬰

2018年11月10日 04:10 中國時報 張潼 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選戰對藍綠候選人丁守中、姚文智而言，如何拉攏各自基本盤回歸，再輔以搶攻中間選票，是扳倒現任市長柯文哲的重要關鍵，但柯P競選總幹事小野日前拍影片挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，讓姚文智陷入「挺小野形同挺對手，不挺又與黨內其他聲音相悖」的尷尬局面，甚至有北市議員候選人形容「姚現在很像棄嬰！」

丁守中批小野拍影片事件形同「政治亂倫」，國民黨市議員候選人游淑慧也說，柯文哲默許總幹事小野、太太陳佩琪、副市長林欽榮支持綠營候選人，當然會造成姚文智相當尷尬，尤其現階段，如果姚文智也和民進黨內其他人一樣聲援小野，等於聲援對手的競選總幹事，「這不是像棄嬰嗎？」

游淑慧也分析，此次小野事件不但讓姚文智尷尬，連帶也衝擊柯文哲選情，據她觀察，地方上不少人原本即使支持藍營議員候選人，市長可能還是支持柯P，但經此事件後，選民開始對柯文哲不信任、懷疑，質疑柯為選票左右搖擺，這也是丁守中支持度不斷逼近柯的主因。

事實上，在小野拍影片公開挺陳其邁後，姚文智的態度從一開始「感謝小野」，昨天態度也有轉變。姚說，小野作為文化人，大家充滿尊重，也很感謝這次小野為高雄講公道話，但「小野在柯4年來的文化施政毫無建樹下，擔任柯的競辦總幹事，就要接受各種政治苦果！」

民進黨議員王威中直言，姚文智態度有所修正，正是因為處境尷尬，對姚來說，選戰策略向來就是要激化綠色支持者回歸，如今對手柯文哲讓總幹事、陳佩琪挺綠營候選人，出現「柯綠和緩」象徵，若姚再不修正對小野的態度，那就是與自身選舉策略相衝突，這樣要怎麼衝選票？所以姚文智昨天才會提醒支持者，小野還是要概括承受柯施政沒有建樹的結果。

(中國時報)