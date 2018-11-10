民進黨北市母雞氣弱 小雞人人自危

2018年11月10日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長候選人姚文智選情低迷，衝擊綠營市議員選舉，就連與姚僅一河（淡水河）之隔的新北市長候選人蘇貞昌都寧願前往基隆市與林右昌合體，也不與姚同框，綠營議員坦言，當母雞氣勢起不來，選情確實比較艱困，小雞人人自危，黨部若沒有特別安排，當然不會主動找姚合體，說難聽一點就是「日頭赤焱焱、隨人顧性命！」。

「韓流」席捲全台，國民黨台北市長候選人丁守中也加強火力猛攻柯文哲陣營，選情看漲，也拉抬藍營議員選情，整體態勢穩定；反觀姚文智民調始終不見起色，穩坐老三位置，不僅台中市林佳龍前天到北市，同樣選擇陪同黨市議員候選人掃街，也不與姚合體，這樣的綠母雞氣勢，綠營議員候選人不心急如焚？

有議員私下透露，民進黨市議員候選人目前是人人自危，自5月確定人選後至今，姚文智始終打不出氣勢，讓候選人、支持者感到非常焦慮，早祭出市長、議員脫勾投票策略，避免被拖累淪為雙輸局面，尤其最後關頭，被迫只能「兄弟登山各自努力」，擔心被拖累，索性向支持者喊話「市長投誰都好，各人選各人的，議員一定要給民進黨」，希望「棄母雞、保小雞」，即便輸掉市長選舉，也要保住議員席次。

民進黨市議員簡舒培坦言，母雞氣勢沒起來，小雞被迫自己跑，黨內大老或外縣市首長拉抬選情自然是首選，但沒有刻意不跟姚同台，一切尊重黨部安排；市議員顏若芳則替姚緩頰說，不論母雞是誰，議員都要自己打拚，況且姚氣勢有逐漸加溫，仍大有可為。

(中國時報)