蔡開炮 勿讓反改革死灰復燃

2018年11月10日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 胡健森 ／羅東報導 ／羅東報導

九合一大選將至，蔡總統昨出席黨籍縣長候選人陳歐珀溪南競總成立時說，選舉大環境真的較困難，她為此向支持者致歉；但話鋒一轉說，可以批評她跟民進黨不夠好，但拜託大家，不要讓反改革力量死灰復燃，讓反改革的人主導國家未來方向，這次選戰不要做出後悔選擇。

嗆國民黨憑什麼批評

蔡英文說，很多人批評民進黨政府，改革速度慢，也有人說，政策規畫不謹慎，讓生活困難的人受影響，「這些批評我都聽到了，我也會努力改進，該加速的我們會做得更快，該緩和的我們會停下腳步深思熟慮」。

但談到國民黨說用選舉教訓民進黨，蔡炮轟，「台灣人民覺得民進黨做得不夠好，我會虛心傾聽；但國民黨要教訓民進黨，我要問，國民黨憑什麼！ 」

陳歐珀這場造勢晚會，選在國民黨宜蘭縣長林姿妙羅東競總對面，並邀小英發表重大談話，為這次選舉重要性定調，「嗆聲」意味濃。

四處被抗議都忍下來

蔡說，過去兩年多，執政承接過去政府累積幾十年的問題，904天前，她剛就任時，擺在眼前只有兩選擇，一是假裝問題都不存在，繼續讓它惡化，另就是堅定推動改革。

她說，改革一定會得罪人，有陣子只要出門，就會被特定團體抗議，走到哪抗議到哪，「用不堪文字罵我，用撕裂台灣社會方式打擊我。」

「我心裡沒受影響是騙人的，但我都忍下來，不只忍下來，還想盡辦法降低改革衝擊，因台灣只有一個，為了台灣團結，再困難作為總統都要忍下來。」

她說，「讓大家心情這麼悶，我真的很抱歉，但我只問大家一個問題，兩年多前，各位選我目的是什麼？我背負689萬張選票，每張都代表改革的期待，所以以前總統不做的，我都做了，以前總統沒解決的，我都開始解決了。」

林批總統不是一人的

蔡表示，「這場選舉關係宜蘭這品牌，是要繼續發光發熱，還是要熄燈關門。」因台灣的危機，不只來自對岸文攻武嚇，還有無孔不入的滲透。還有很多假訊息，有人操弄假訊息操控台灣社會對立。不能讓這些人得逞，更不能支持傾中政黨，讓國際社會以為，台灣人在打壓之下就會選擇屈服。

綠營內部傳出，蔡總統將宣布只要陳歐珀當選，將允諾300億投資鐵路高架化，為此林姿妙昨開記者會，批評蔡「到底是所有宜蘭人的總統，還是陳歐珀一個人的總統？」她強調宜蘭人不是二等公民，不管誰當選縣長，蔡總統所做的承諾都一定要達成。

(中國時報)