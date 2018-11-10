謙卑不再 冰凍三尺難取暖

2018年11月10日 04:10 中國時報 曾薏蘋

選戰倒數兩周，蔡總統「真心表白」，向支持者為之前改革造成現在苦戰局面致歉。但蔡政府執政兩年多，這些從年改、討黨產等問題造成的民怨，絕非今天才出現，為何要討選票時，才知「選票要時方恨少」，用悲情與謙卑之姿致歉？

蔡英文選在民進黨視為民主聖地的宜蘭，向國民訴求國家改革帶來正面的改變，一方面向在意進步幅度的國人解釋改革需要時間，更直指在野黨無意也無力推動重要國家發展工作，而這些工作都須在大家的信心跟支持下持續推動。

但蔡政府上任所做的一切改革，如年改、討黨產、一例一休等，兩年來累積的民怨，終在這次九合一大選前，如壓力鍋般一夕間炸開，成為「韓流」推手，可知人民積怨有多深。

蔡剛上台時，喊出「謙卑、謙卑、再謙卑」，但兩年來推動所謂的改革，一直以「轉型正義」為口號，但轉型正義若建立在「程序不正義」、「罔顧人民情感」的多數暴力下強硬推動，這樣的改革更欠缺正義。

選舉是人民用選票「教訓」政治人物最好的機會，也是民主可貴之處。這次九合一選舉，其實就是驗證「謙卑」是否還在的試金石。

民進黨執政的縣市從北到南，一路受衝擊，尤其高雄市，執政20年卻面臨苦戰，從原本領先20幾趴，瞬間落後給一個赤手空拳打仗的候選人；宜蘭更是民進黨所謂的民主聖地，堂堂在中央的大立委當縣長候選人，卻從選戰一開始就落後一個在地鎮長，更不用說，藍綠比長期拉鋸的中部各縣市。

水能載舟也能覆舟，權力越大，越讓人迷失。當時擁抱年輕人的民進黨，完全執政短短兩年，已離年輕人越來越遠。

小英致歉之際，卻反問國民黨「憑什麼」教訓民進黨；再以二分法呼籲民眾不能支持「傾中政黨」，試問以總統高度說出如此重話，還能企盼台灣團結嗎？不辱宜蘭民主聖地的名聲嗎？

民進黨要改，不是只有想改別人，也要改自己。不要看到萎靡不振的選情，才開始道歉，向選民「取暖」，已為時已晚。

(中國時報)