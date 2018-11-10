韓張今合體為民發聲 菜農送啦

雲林縣國民黨籍候選人張麗善10日邀「賣菜郎」韓國瑜到東南夜市，為菜農發聲。（周麗蘭翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

高麗菜價年初崩跌一次，剛上市的平地高麗菜竟又跌到逼近破盤價！國民黨雲林縣長候選人張麗善及「雲林女婿」高雄市長候選人韓國瑜，10日將在西螺東南夜市合體，舉行「人民怒吼！全國農漁民齊發聲」活動，預估約2、3萬人到場，菜農也將運高麗菜、蘿蔔去現場贈送。

農委會主委林聰賢表示，8月因蔬菜產區水患，災後菜農栽種許多葉菜類蔬菜，農糧署9月即預測高麗菜種太多，最近因菜價下滑，將啟動外銷、加工2措施，針對適合外銷的高麗菜則啟動外銷準備機制，未來將研發更多加工品項，解決產銷失衡；另呼籲農民配合農改場，將賣相差蔬菜集中儲運，分送各地長青食堂，供國軍團膳、營養午餐用。

9日西螺果菜市場高麗菜均價每公斤僅6.6元，逼近年初5元破盤價，已有農民放棄採收開始耕鋤，大埤鄉也有菜農開放自採一顆10元；菜農表示，高麗菜20公斤一箱從3、400元慘跌到120元，漂亮菜賣不到好價錢，「就像水姑娘嫁給人家當細姨一樣痛苦」，每年崩盤事件重演，一年兩度崩盤更罕見，難道政府都不關心嗎？

適逢張麗善、韓國瑜今在西螺辦農漁民活動，高麗菜農拜託合作社收購運去會場分送，總比耕鋤好。

韓國瑜岳家在西螺，任北農總經理後盯緊拍賣市場，幫菜農獲得合理價格，西螺、二崙、崙背一帶農民很感念，至今習慣喊他「韓總」，這次不少鄉親卯足勁幫他向高雄親友拉票；得知韓今將回西螺，農民相互通知、韓粉也揪團「朝聖」，莿桐鄉1名腳踏車店老闆還在店門掛紅布條「追韓流挺麗善，11月10日公休」。

張麗善說，農民鬱卒很久，蔡政府卻像鴕鳥把頭埋在沙裡，一直用華麗數字粉飾太平，農民一反駁就扣上「假農民」帽子，10日活動就是讓農民發表心聲，更希望政府聽見。

(中國時報)

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