3個月心血 瞬間被進口菜打趴

2018年11月10日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

高麗菜最近才上市價格一路走跌，甚至跌到幾近破盤價，雲林西螺果菜市場9日一箱20公斤高麗菜拍賣價才120元變「菜土」，菜農叫苦連天，李姓老農表示「有預料到會敗價，但沒想到來得這麼快！」

菜農廖日盛說，今年沒什麼颱風，已預料高麗菜的價格會很慘，但沒想到來得這麼快，種高麗菜20多年，2個兒子接棒也10多年，專職種高麗菜養家，最近剛上市就跌到20公斤120元，菜價一旦崩盤就崩到底了，不知怎麼辦才好。

廖日盛的35歲長子廖袁鞍、32歲次子廖英佑說，今年已減量栽種，總共種3甲地，1周前拍賣價1箱還有3、400元，這2天就崩跌到120元，扣除紙箱、運費、肥料、農藥成本，等於白做工。

2人表示，盛產期到了應要減量進口，不要衝擊本土蔬菜，這些都是可預期的，但進口高麗菜還在冷凍庫伺機而動，現在是產季，菜價不可能再爬起來，除非寒流來襲。

李姓合作社理事主席表示，目前原本應該還是高麗菜嘗鮮期，但今年完全沒有蜜月期，一上市價格「直接判死刑」，若沒救起高麗菜價，接下來就要輪到青花菜和葉菜類崩盤，這次高麗菜價慘跌除了種植面積超量，還有政府毫無限制進口高麗菜，「哪有風調雨順的時候還開放蔬菜進口的！」

西螺鎮籍縣議員李明哲表示，現今政府對蔬菜進口毫無管制，政府的無感與漠視，衝擊農民生計，今年以來大西螺蔬菜不知已耕鋤幾次，以前蔬菜進口量沒那麼大時就已要求政府務必謹慎，現在愈呼籲，政府開放進口量竟愈大，農民種菜1到3個月心血，瞬間就被進口菜打趴。

(中國時報)