假拜票電話出籠 藍綠互批奧步

2018年11月10日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

民進黨雲林縣長候選人李進勇競選總部9日指控，有人接到假冒立委蘇治芬聲音的拜票電話，指稱她不支持李進勇而是支持張麗善，蘇否認是她所為，警政署查出是海外電話，呼籲檢調單位偵辦。張麗善總部反批，此奧步是自導自演，選前故意放出造謠消息。

「各位鄉親序大，大家好！我是立委蘇治芬…11月24日咱手中寶貴這一票，雲林縣長拜託您絕對要投給張麗善。」近來許多縣民接到蘇的語音拜票電話，卻是為國民黨雲林縣長候選人張麗善拉票，綠營支持者覺得有異而報警，雲林地檢署已分案調查。

蘇治芬說，「我怎麼可能支持張麗善？檢方已在調查我的聲音被變造一事，希望快點有結果。不法之徒請尊重台灣的民主政治，雲林鄉親不會相信這種下流手法的！」

李進勇競總發言人張凱傑指出，本月1日接獲支持者反映接獲蘇治芬聲音的電話拜票，內容竟是要求支持張麗善，感到錯愕，經詢蘇立委本人證實並非她說的，第一時間已報案，警政署調查該電話號碼來自海外，號碼為「0234569244」。

張凱傑說，目前已接獲分別住在元長、虎尾、水林的3名支持者通報，呼籲檢調盡速偵辦，不容冒名電話語音拜票的選舉奧步得逞。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，請對手陣營提出證據，不要再推給海外，請檢調單位3天內查出真相，民進黨還有多少奧步儘管出招，人民不會再相信。

張麗善競選總部發言人周柏吟痛批，這個「奧步」是自導自演，選前故意放出造謠消息，大家都很清楚是何居心，張麗善堂堂正正選舉，李進勇總部不要做賊喊捉賊。

檢警表示，已完成相關報案筆錄，將透過電話號碼及報案人提供的資料溯源揪出黑手，此散播不實謠言方式，已觸犯《選罷法》第104條意圖使人不當選相關規定。

(中國時報)