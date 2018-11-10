賴揆勉台鐵 改革沒有局外人

台鐵前局長鹿潔身（左）因普悠瑪列車翻覆事件請辭下台，鹿潔身9日在交通部長吳宏謀（中）監交下，將印信交予新任局長張政源（右）。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

台鐵普悠瑪號列車10月21日出軌翻覆，造成200餘人死傷，局長鹿潔身請辭下台，由交通部政務次長張政源接任，也是首度政務官降調台鐵局長，行政院長賴清德昨出席交接儀式，陣容、層級都是歷年來最高。張政源提出，檢討票價、調整班次、增加副業、企業化等6項改革目標，將是台鐵要走的方向。

談翻車事故「拿什麼道歉」

賴清德率行政院祕書長卓榮泰、發言人谷辣斯．尤達卡、政務委員張景森與陳美伶等人出席行政院三級機關台鐵局長交接典禮，為子弟兵張政源加油打氣的意味濃厚，也凸顯對台鐵改革的重視，觀禮人士坐滿整間演藝廳。

賴清德呼籲員工支持新局長，幫台鐵脫胎換骨，台鐵有光榮的歷史，員工要一起找回這份驕傲。

賴清德回憶，事故當晚他就趕到宜蘭，逐一慰問家屬，「但我們拿什麼道歉？」他甚至不敢伸出自己的手。講到這裡賴清德語氣哽咽，尤其得知董家一次走了很多人，家屬都在一個房間內休息，身旁的人都不敢開門進去。他說，台鐵的大家要有榮譽感、要團結，這場改革沒有局外人，沒有英雄，也沒有切割者，同舟共濟別讓不幸再發生。

張政源提6項改革目標

張政源表示，台鐵曾風光一時，帶動國家經濟發展，還曾是政府的金雞母，賺進許多收入，如何重新這塊百年金字招牌，是所有同仁要打拚的目標；他提出「確保行車安全」、「改造台鐵文化」、「提升服務品質」、「改善工作環境」、「更新車路設施」、「推動企業經營」6大改革目標。

張政源認為，台鐵必須把班次做最有效的調整，應用大數據、科學化的方式，重新調整班次，同時兼顧社會大眾的需求，減班不是一個單純的選項，蚊子列車或紅眼班次並不多，不該忽略它可能是偏遠路線，台鐵還是要做好公共運輸服務的角色。

由於傳出張政源要調漲台鐵票價，引發質疑，張政源昨日特別強調，票價調漲不是當務之急，全世界比較賺錢的鐵路，副業的比例都很高，例如日本國鐵有的路線高達8成，台鐵目前只有19％，還有非常大的努力空間。

(中國時報)

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