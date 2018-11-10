工會批：不減班次 改革淪空談

2018年11月10日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台鐵局長張政源9日走馬上任，除要檢討票價、增加副業外，談到最司機員要求的減少紅眼班次，張認為非唯一方法，只要少開一班車都是影響旅客權益，但承諾會做調整。全國火車駕駛產業工會指出，新局長做不到砍班，對於改革、維護安全就是空談，呼籲長官能多參考基層意見。

全國火車駕駛產業工會理事長張世宏表示，台鐵在2007年發生大里事故後，就已向高層示警人力問題，人力與預備編組不夠並非一、兩天的事，如果需求到位了，這次就不會發生普悠瑪在新馬車站出軌的事故，立竿見影的做法就是減少班次，做不到都是空談，「或是局長有什麼好方法，我是不知道啦！」

他解釋，很多地方早上開蚊子列車、晚上開幽靈列車，影響的不只是人力、車輛編組問題，還連帶影響軌道、車輛保養維修時間。末班車晚回來1分鐘，代表能修車或檢查軌道的時間也少了1分鐘，為何台鐵不能像高鐵或捷運一樣，午夜結束營業，有充足的保養時間，高鐵、捷運有像台鐵這麼常出問題嗎？

以最極端的案例來看，南部凌晨4時許的早班車，1個多小時曾只載8個客人，剛好每個車廂坐一個；另潮州基地末班車凌晨1時49分才到車站，但凌晨3時35分又有一列區間車，要準備回送至屏東載客，工務與電務人員的軌道養護時間只有1小時46分，離最起碼的5小時天差地遠。

「隔行如隔山！」張世宏說，張政源雖是台鐵基層做起，但已離開20多年，且之前是做運務，思維不能只停留在一個面向，台鐵局裡面運務、工務、機務、電務各自像一座山頭，各有專業、缺一不可，希望新局長多聽基層意見。

(中國時報)