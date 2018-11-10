檢舉化妝品違法 最高獎50萬

衛福部食藥署訂定《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案，若發現有廣告不實、宣稱療效，民眾即可舉報。圖為周年慶民眾搶購化妝品，與新聞事件無關。（本報資料照片）

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中國時報
林周義／台北報導

檢舉化妝品可得獎金！衛福部食藥署昨（9日）預告訂定《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案，若發現化妝品廣告不實、宣稱療效，民眾即可舉報。為鼓勵吹哨人，若檢舉成功，一般民眾可得罰鍰5％的獎金，舉報違法業主的員工則可得罰鍰10％的獎金，最多可拿50萬元，預計明年5月上路。

食藥署去年共接獲3000多件化妝品通報案例，以廣告不實，宣稱療效引起誤導居多。食藥署簡任視察陳柏菁表示，化妝品市場大，為加強化妝品管理，配合今年三讀通過的《化粧品衛生安全管理法》第19條訂定該子法。

陳柏菁表示，該法上路後，民眾若發現廣告不實、宣稱療效，即可撥打1919食安專線，或向地方衛生局檢舉，檢舉成功可得罰鍰5％的獎金；若檢舉人為化妝品公司員工，獎金金額則提高至罰鍰的10％，比原先《藥事法》的舉報獎金更高。 廣告不實、誇大的廠商，將開罰4-20萬元；宣稱療效者，則開罰60-500萬元，因此，成功檢舉者可獲2000元到50萬元的獎金。

至於國外帶回的化妝品能不能檢舉？則視該廠商有無在台設廠、擁有代理商而定。

陳柏菁提醒，療效與效果不同，根據《藥事法》的規定，療效的定義為預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀，一旦化妝品宣稱療效就是違法。

以抗青春痘產品為例，若宣稱能夠「抗痘」，就是違法，但若改稱「協助抗痘」、「痘痘不要來」則算合法；效果方面，如美白、活化毛囊、肌膚變年輕，則因在每人身上影響不一，需回歸消費糾紛，由消保官處理。

食藥署表示，對於《化妝品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案有任何意見或修正建議者，可在60天內，至「衛生福利法規檢索系統」或「公共政策網路參與平臺－眾開講」網頁、公告洽詢窗口陳述意見，讓獎勵辦法的訂定更完善。

(中國時報)

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