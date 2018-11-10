校園活化 13公益用途可承租

2018年11月10日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

屏東縣潮東國小崙川分班成立「崙川工坊」，照顧身心障礙者。（教育部提供）

學校不再只是學校！教育部原訂有校園空間活化辦法，最近更盤點出13項公益用途可優先承租校園餘裕空間，以後學校內可能還有托嬰中心、老人日間照顧中心或露營區等。不過專家提醒，這項政策讓學校成員變得複雜，如何確保學生安全很重要。

因為少子化，衍生校園餘裕空間，教育部國教署原有「公立國中小學校園（舍）空間多元活化注意事項」，最近更明訂幼兒園、社會教育機構、社會福利設施、觀光服務設施，及配合各地方政府重大政策、社會發展、社區需求等13項公益用途，可承租校園閒置空間。

教育部表示，全國有272所偏遠學校整併或遷校，產生很多閒置空間，目前250校已活化，還有22校待租或可提供公益使用。例如屏東縣潮東國小崙川分班103年停辦後，去年9月起，無償借給屏東縣啟智協會使用，培訓身心障礙者經營露營區，非常有意義。

「學校空間租出去，應以教育用途為主。」全國中小學校長協會副理事長、新莊國小校長張信務說，學校將餘裕空間租給幼兒園或樂齡學習使用，可以接受，但他比較不主張租給長照業者，因為這類老人家帶有慢性病、需要長期服藥或是輪椅、救護車進進出出，造成學校管理困難，家長也會反對。他認為長照業者應租國營事業或公家機構的閒置空間，比較適合。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，學校租給別人的空間，最好是位在邊角的地方，而且要讓他們有獨立的出口，才不會干擾到學生的學習。另現在有些學校可能有閒置空間，但未來可不一定，108課綱上路後有很多選修課程，加上未來國教可能向下延伸，都需要很多空間，因此學校在跟承租業者簽約時，要保留收回的權利，否則以後會變成自己空間不足。

(中國時報)