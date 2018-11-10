貿易戰求生 王文淵開3帖藥

工總理事長暨台塑集團總裁王文淵9日出席「第72屆工業節大會」，提出3項建議。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

面對美中貿易戰如火如荼，工總理事長王文淵昨警告，貿易戰已為台灣經濟帶來衝擊，而台灣長期問題就是投資不足，不但影響經濟成長，也帶來薪資困境。他對政府提出三項建議，需鼓勵新創、法規鬆綁，尤其是環保上要回歸科學數據，才能大幅提振企業投資意願。

導引台商資金回流

工總昨舉行「72屆工業節表揚大會」，王文淵說，國際經濟變化很大，特別是美中貿易戰，已對台灣經濟帶來衝擊，許多台商正思考如何重新布局全球，希望政府應做好相關因應措施，導引資金回流，讓想回台的台商可以獲得協助。

他進一步指，現在台灣長期問題就是投資不足，不但影響經濟成長，也帶來薪資困境。王對政府喊話，需要透過鼓勵創新、法規鬆綁，吸引企業投資。對目前正在進行的新經濟移民法，他表達盼能加速完成立法希望，藉此優化新創事業投資環境，協助企業延攬中高階人才。

環保回歸科學數據

對於環保問題，王則說近幾年來空氣品質都在進步，期盼政府以科學數據排除外力(指環保反對聲音干擾)，回歸法制面，才能大幅提振工商界投資意願。

另針對美中貿易衝突台商返台人力需求，前日行政院長賴清德已指示勞動部研議適度放寬外勞機制，經濟部部長沈榮津昨說，產業界期待外勞人力能在門檻下放寬額外多加10％，以因應小夜班、大夜班產線需求，這部分會再跟勞動部「喬」一下。

目前外勞人力採「3K五級制」，就是骯髒、危險、辛苦的3K行業，可引進10％、15％、20％、25％與35％人力。後來追加「Extra制」，這些公司只要再繳交就業安定費後可附加外勞數額，能分別提高5％、10％、15％之比率，最高上限不超過40％，以增加產業缺工彈性用人需求。

外勞人力額外放寬

以電子業來說，現行規定外勞人力上限為10％，繳交就業安定費可用Extra機制增加到25％。工業局說明，現在爭取產業外加10％，就好比像電子業，能否往上增到35％。但經濟部不會挑戰勞動部現行最高40％天花板，要求增加人力比例仍會在此之下。

(中國時報)

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