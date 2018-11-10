17.9億 台壽買下蘋果日報大樓

2018年11月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／綜合報導 李文輝、／綜合報導

香港壹傳媒昨日宣布出售台灣《蘋果日報》位於台北市內湖區的大樓，最後被中信金旗下的台灣人壽以新台幣17.9億元購入，市場也傳出這次的出售案跟壹傳媒財務惡化有關。而買下《蘋果日報》大樓的台壽保強調，純為不動產投資，不是想投資媒體。

港媒報導，香港壹傳媒有限公司9日下午3時27分，突然宣布在香港交易所申請短暫停牌（停止交易），以待發出有關公司一項「潛在的非常重大出售事項」的公告。有消息指出售的是台灣物業。

昨天下午中信金即發布重訊，中信金旗下的台灣人壽保險公司，以17.93億元，買下壹傳媒位於台北市內湖舊宗路的蘋果日報總部大樓。

台灣人壽昨晚間表示，本案標的購入後，將採售後回租方式，為台灣人壽帶來長期的「穩定收益」為目標，強調交易案將於相關單位核准後進行。

台灣人壽強調，大樓買賣交易單純為不動產投資，強調並非想投資媒體；根據台灣法令規定，中信金控或台灣人壽若投資媒體，恐有違反「媒金分離」的原則。

壹傳媒在港台兩地經營《蘋果日報》和壹週刊等媒體，去年有意把旗下雜誌《壹週刊》轉售給商人黃浩，雙方拉鋸數月後，幾經波折，交易最終於今年2月初告吹，《壹週刊》於3月14日發行最後一期實體雜誌後，停發紙本，轉型為網媒。

報導指稱，當時黃浩在港媒指出，對《壹週刊》結束紙本印刷感到可惜，並稱去年接手雜誌期間，知悉其訂閱量穩定，如果當初賣給他，過渡網路市場期間，紙本至少可以再做2、3年。後來黃浩認為對方未如實交代交易告吹原因涉及誹謗，還告上法庭求償。

(中國時報)