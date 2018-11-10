迎接金豬年 中保開賣年菜

2018年11月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

搶攻年菜商機，中保無限+與復興空廚年年推出之年菜皆料好味美，超高CP值廣受消費者肯定，2018年熱銷1.5萬套再創歷史新高，今年第四度攜手推出「2019食全十美年菜」，即日起至12月31日推出早鳥預購82折起，衝刺銷售量年成長1成以上，上看1.7萬套。

迎接金豬年推出十道年菜，除了年節必備經典手工菜式，更增添些許異國風味。A、B二組年菜，每組五道菜，原價2688元，即日起至12月31日止預購，可享早鳥優惠價2300元；兩組合購原價5376元，早鳥優惠價4388元，約82折優惠，單筆滿3,000元免費宅配。

中保關係企業復興空廚中央廚房擁有多年研製冷凍年菜豐富經驗，採用最高食品安全規格，道道嚴選食材悉心烹煮，料理過程由復興空廚嚴守把關，堅持食安標準，不添加味精及人工添加物，菜色完成後急速冷凍，鎖住料理美味，消費者只要使用家中廚具即可輕鬆復熱，闔家享用美味與健康兼具的經典手工年菜。

「2019食全十美年菜」的「A組諸事大昌」包含珍品佛跳牆、開運泰式咖哩黃金鯧、私房無錫排骨、蜜汁雙方、冠軍八寶芋泥五道經典功夫菜；「B組諸事大吉」包含福祿鹽水金雞、富貴紹興蝦、干貝櫻花蝦油飯、鴻運紅燒獅子頭、黃金起司條五款海陸珍味組合。

中保表示，每道菜份量約4到6人份，可依用餐人數互相搭配，大家庭可以訂購A,B二組，十道佳餚讓年夜飯澎湃豐富，並兼具主婦拜拜需全雞、全魚、豬肉的三牲需求；小家庭訂上一組即可輕鬆搞定年夜飯。

根據調查，佛跳牆為國人必吃年菜選項中的首位，而復興空廚佛跳牆料好實在，上市後年年高居復興空廚年菜熱銷排行榜之首，亦為回購率最高菜色。為滿足消費者期待與多樣化選擇，今年購買任一組年菜，即可以超值價866元加購一份「珍品佛跳牆」。

(中國時報)