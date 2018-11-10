25％關稅真上路…大家會死很慘

2018年11月10日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美期中選舉結束，全球股市上漲行情僅維持短短1、2天；台股昨在盤面缺乏主流股及動能不足壓抑下，終場下跌115.3點，盤中摜破9800點大關，收在9830點，周線收黑，成交量1020億元；華南投顧董事長儲祥生表示，上漲行情短，意謂大環境不好、投資大眾都沒信心，震盪整理恐怕還要維持一段時間。

儲祥生感嘆，景氣真的不好，陸美貿易戰開打後，不僅歐洲、大陸PMI往下滑，全球經濟都受影響，若明年1月貿易戰升溫，25％的高關稅真的實施下去，「大家會死得很慘、無一倖免。」

亞股昨幾乎全面慘綠，第一金投信表示，後續將關注11月底G20川、習會談，期待貿易戰有降溫機會，短期在市場信心低迷下，陸股將維持弱勢震盪。

富蘭克林華美投信指出，美國FOMC會議後，聲明維持進一步漸進升息措辭，可解讀為美國就業市場、消費看法正面，未抵觸聯準會加速升息的政策，因此，預期美國12月將延續現有升息步調，若經濟數據支持聯準會加快升息腳步，將對全球股市資金面有重大影響。

不過，FOMC會後美元指數攀升，亞股全面走跌重，台股盤中一度下跌逾140點，富蘭克林華美投信解讀，顯示反彈中的台股，對於負面訊息十分敏感、波動易大，建議操作不宜過度積極。

儲祥生建議，現在可以針對跌幅超過30、40％，基本面較佳的個股留意、逢低買進。

(中國時報)