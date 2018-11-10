家族企業交棒 僅6％未雨綢繆

2018年11月10日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

根據最新台灣家族企業調查指出，54%台灣家族企業表示將把經營和所有權交棒給下一代，數據與過去相差不大，顯示「子承家業」觀念未改。但值得注意的是，僅6％有完整接班計畫，不但比前兩年少3個百分點，也低於全球平均15％。

資誠聯合會計師事務於今年4到8月進行《2018全球暨台灣家族企業調查報告》，針對全球53國2953位企業決策者進行調查，台灣有69家受訪。根據調查，54％的台灣家族企業計畫交棒給下一代，僅10％表示經營權另交給專業經理人；有7％是僅交棒經營權，自己仍掌有所有權。另外29％的台灣家族企業完全沒有接班計畫或尚未思考接班議題。

把接班人放到自家企業基層開始培養，是許多台灣家族企業主的作法，這次調查數據顯示也是如此，高達93％的企業有下一代的家族成員在企業內工作，數據遠比全球平均高出近3成。

至於交棒年限，這過半願傳給下一代的企業，有近4成表示會在3到5年內交出，其次為6到10年，拖到10年後接班的只有12％。另外，面對台灣家族企業常上演的奪權紛爭，調查僅55％具備解決家族紛爭的政策及程序(如股東協議、家族股東會、家族憲章、遺囑等)，遠低於全球平均的84％，倒是值得注意。

(中國時報)