日盼核食解禁 國發會請託加入CPTPP

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中國時報
／台北報導

台北市日本工商會昨發表「放眼未來，深化台日關係」的「2018年白皮書」，並公開呼籲，台灣應優先改善對日本食品(核食)的進口管制；國發會主委陳美伶代表政府接受外，也期待日本政府，協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；雙方彼此喊話，不免有日本核食交換CPTPP入場券的聯想。

國民黨立委曾銘宗警示，「小心賠了夫人又折兵」，台灣若開放日本核食，不僅會引發國內反彈，日本又在大陸官方壓力下，最後仍無法加入CPTPP，恐怕什麼都沒得到，還失去民心。

經濟部長沈榮津曾公開表示，在多方爭取下，我國加入CPTPP的機率為5、6成，曾銘宗表示，沈榮津在「膨風啦」！民進黨執政都兩年多了，連較簡單的雙邊貿易沒有任何進展，更何況像CPTPP這類多邊貿易協定；曾坦言，我國經濟成長率高度仰賴外貿，加入CPTPP有急迫性，但面對國際政治金融局勢，兩岸關係又降到冰點，台灣要融入國際社會，恐怕得從兩岸關係解決起。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，當台灣有求於日本時，核食進口恐怕得讓步，否則日本也很難向國內民眾交代。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，台灣難以與大陸內需市場比擬，而大陸、日本關係好不容易修好，他認為，日本不可能在此時做會讓大陸不開心的事。

對於日本核食換CPTPP入場券?國發會幕僚表示，「過度聯想了」，昨天是日本工商會活動，若有其他CPTPP成員，如紐西蘭、澳洲代表出席，相信陳美伶也會請託「協助台灣加入CPTPP」。日本工商會回應，每次談到日本食品進口，台灣就會扯到公投連署、CPTPP政治交換，被操作為政治問題感到「非常失望」。

(中國時報)

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