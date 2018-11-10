台灣之星雙11 月租88吃到飽

2018年11月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣之星「2018雙11一日限定」資費方案

一年就等這一檔！台灣之星迎戰「雙11」再下猛藥，網路門市「2018雙11一日限定，終身$88」震撼出擊，月租費88元，就可享終身上網與網內吃到飽、網外／市話送30分鐘、超過每分鐘只要1元，即刻發放1萬組保證入場序號，11月11日上午11時準時6萬門限量開賣。

再加碼 語音優惠大幅提升

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年是台灣之星網路門市第3年舉辦雙11購物節，去年12小時不到狂銷6萬門，並登上Google搜尋第一名，市場討論熱度最高，甚至還帶動今年全體電信業卯足勁力拚，讓雙11熱潮成功從電商平台延伸至電信產業。

延續去年廣獲各界好評的網路直播方式，台灣之星邀請台灣知名電視節目製作人／主持人─沈玉琳坐鎮主持，帶著首次加入的特別來賓LamiGirls琳妲前進攝影棚，與電信達人胖Chris現場宣布「雙11一日限定」資費方案。

有鑑於3G服務將於今年底屆期終止，今年雙11限定資費在語音優惠上大幅提升，推出兩款限量方案，自明（11）日11時至24時止、限時13小時搶購。

享終身 老客戶可多辦一門

第一款限量方案是「$88終身4G上網+網內吃到飽」，凡新申辦或攜碼月租88元4G入門資費方案，每月贈送10GB免費上網傳輸量，可享網速21Mbps的4G上網體驗。若當月沒用完，還可享終身無限遞延使用；當10GB用完，到量後下載和上傳網速均降至不超過10Mbps，不會再有任何使用量的限制。

第二款限量方案是「$188 4G上網吃到飽+電話隨你講」，以去年188元資費方案為基礎，在語音優惠上升級再進化，綁約30個月，可享網速最高21Mbps 4G上網吃到飽，除網內互打免費外，加入「電話隨你講」系列產品特色，網外＋市話大方贈送80分鐘，超過後每分鐘只要1元，1證限辦1門，限量4萬門，售完為止。

同時，台灣之星考慮到前兩年雙11申辦用戶的感受，秉持對老客戶最好理念，今年同步開放全體雙11老客戶均可多辦一門「2018雙11一日限定」資費方案給家人用外，也將「終身」$188 21Mbps吃到飽優惠僅留給前兩年雙11的老客戶們，僅開放合約期間享有，1萬組保證入場序號即刻發放。

(中國時報)