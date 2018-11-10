搶入場資格 10萬人綁定LINE

友善列印
中國時報
／台北報導

台灣之星去年推出「雙11一日限定$188」優惠資費方案，創下電信史上前所未見銷售紀錄，成功締造每秒鐘賣出1.5門、不到12小時6萬門全數售罄佳績，今年還未揭曉，就引發市場高度期待，超過10萬人上線綁定LINE官方帳號，深怕錯過開賣訊息。

台灣之星上周宣告加入雙11戰局，立即引爆討論熱潮，由於今年想申辦的消費者需先完成LINE官方帳號綁定，才算具備入場搶購資格，在完全不知道資費的情況下，就累積10萬以上綁定人數，顯見消費者的高度期待。

為提供消費者更好的產品及服務，台灣之星過去一年全力準備，在4大面向大幅精進，包括加速基站布建、擴大申辦資格、多元取貨方式，以及首次導入線上身分識別功能，並新增Chatbot智能客服，即時解決問題。

值得一提的是，台灣之星提供「快速通關」機制獲得肯定，跟去年一樣提供2種申辦方式：一是領序號優先入場，即起可至活動網頁依序領取保證入場序號，提供1萬組序號，每人限領1組，擁有序號者可於11日當天指定時段優先入場。

二是沒領到優先入場序號，當天有保留5萬個線上排隊入場名額，消費者可於11日當天11時起，搜尋「台灣之星」或至活動網址（https://event.tstartel.com/CWS/kcrsnevt11.html），即可進入「雙11一日限定」專屬活動網頁申辦。

(中國時報)

台灣之星雙11 月租88吃到飽 綠活當道 台中豪宅較勁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。