搶入場資格 10萬人綁定LINE

2018年11月10日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣之星去年推出「雙11一日限定$188」優惠資費方案，創下電信史上前所未見銷售紀錄，成功締造每秒鐘賣出1.5門、不到12小時6萬門全數售罄佳績，今年還未揭曉，就引發市場高度期待，超過10萬人上線綁定LINE官方帳號，深怕錯過開賣訊息。

台灣之星上周宣告加入雙11戰局，立即引爆討論熱潮，由於今年想申辦的消費者需先完成LINE官方帳號綁定，才算具備入場搶購資格，在完全不知道資費的情況下，就累積10萬以上綁定人數，顯見消費者的高度期待。

為提供消費者更好的產品及服務，台灣之星過去一年全力準備，在4大面向大幅精進，包括加速基站布建、擴大申辦資格、多元取貨方式，以及首次導入線上身分識別功能，並新增Chatbot智能客服，即時解決問題。

值得一提的是，台灣之星提供「快速通關」機制獲得肯定，跟去年一樣提供2種申辦方式：一是領序號優先入場，即起可至活動網頁依序領取保證入場序號，提供1萬組序號，每人限領1組，擁有序號者可於11日當天指定時段優先入場。

二是沒領到優先入場序號，當天有保留5萬個線上排隊入場名額，消費者可於11日當天11時起，搜尋「台灣之星」或至活動網址（https://event.tstartel.com/CWS/kcrsnevt11.html），即可進入「雙11一日限定」專屬活動網頁申辦。

(中國時報)