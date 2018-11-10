綠活當道 台中豪宅較勁

2018年11月10日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

忠泰「老佛爺」接待中心廊道實景照。（業者提供）

台中豪宅預售案一覽表

看準年底旺季到來，「肥咖條款」、「中美貿易戰」引發的台商回流潮，台中豪宅預售案蓄勢待發，市場人士指出，繼「富邦天空樹」推出逾2000坪私有庭園後，掀起台中豪宅市場新一波綠色森林戰，如百億大案「老佛爺」藉基地緊鄰綠園道地利，搭配開放空間，形成社區前後為大面積綠意包覆景觀，寶輝「City Park」、雙橡園「S1特區」等案也各規畫有千坪大型花園綠地。

寶輝建設總經理蘇良智表示，這波台商回流先從土地下手，購置興建廠房，導致台中工業地一地難求，間接拉升建商購地價格，看豪宅客戶也明顯增加，有別於前波遺贈稅減半，帶動海歸派回台投資置產，近期看豪宅購屋族群多以自用為主，對產品規畫細節講究，目前接觸客源有機械、自行車相關及製鞋等企業主。

國際團隊操刀設計

「除返鄉台商，近來有不少豪宅換屋客，想遷居不同風格新居所！」海悅專案經理黃盟翔表示，近年來北部建商大舉進軍台中，帶動區內外建商紛紛找來國際團隊操刀豪宅案設計風潮，吸引企業二代及豪宅換屋客進場。

面對台商返鄉發展，及年底購屋旺季到來，台中豪宅案紛紛蘊釀搶進，首先忠泰建設位於科博館草悟特區、近2000坪基地，請來Chanel香奈兒、FENDI芬迪創意總監，卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）操刀設計的百億大案「老佛爺」，率先進場，訴求全球唯一全棟出自拉格斐設計。

黃盟翔指出，由於該案緊鄰綠園道，在設計上，特別利用開放空間打造大面積綠地，營造社區為前後森林綠地包覆效果。未來一樓店面將有忠泰生活指標品牌「MOT明日聚落」進駐，可滿足住戶高端品味精品需求。

穩坐台中豪宅一線品牌建商地位的寶輝建設，則看好單元二重劃區低密度、低建蔽、高綠覆率開發特色，卡位龍富路與龍富二十二路口的方正角地，規畫基地面積1600坪，建蔽率僅18％的「City Park」搶市。社區除擁有1300坪兼具景觀與實用性的英式花園廣場，還有露天泳池、國際級休閒會館，營造出獨樹一格、住戶專屬的歐美莊園生活，預計年底正式公開。

營造歐美莊園生活

雙橡園開發看好單元二後市發展，也趁勝追擊釋出市政南一路上的新案「S1特區」，同樣也打出千坪花園規畫，全案並訴求「豪宅3.0進化版」，強調提供有「深耕物業」六星級酒店管家服務、社區主題活動等，預計今年底或明年初進場。

(中國時報)