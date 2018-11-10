宝格驚豔 吸引台商置產

圖為一樓早午餐區將菱格紋路應用於牆面、玻璃及地板；透過擺設形成不同氛圍的用餐及休憩區。（大陸建設提供）

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中國時報
／台北報導
「宝格」為全台唯一以菱格時尚元素設計的精品豪宅。（大陸建設提供）

大陸「肥咖條款」全面啟動，加上台灣也已進入接軌海外金融帳戶共同申報準則（CRS）程序，追稅壓力及風險大增，迫使台商重新思考資金配比。近期，可見台商資金陸續回流，挹注豪宅市場，特別是地段佳、擁有品牌力支撐的個案，儼然成為台商調整資產配置的最佳利器。據了解，大陸建設旗下多件豪宅案，便已陸續傳出在這波鮭魚返鄉購屋潮中，吸引不少台商下手買進。

業界人士透露，近期台北豪宅陸續傳出成交消息，像是大陸建設不僅位於信義計劃豪宅「琢白」、南京商圈飯店宅「琢豐」陸續去化，就連台中七期也隱然感受到這波資金潮的力道，據了解，大陸建設旗下「宝格」近期先後湧入頂級客層看屋、購屋。

房仲業者分析，這波台商回流購置豪宅，偏好落腳都會區最抗趺的精華區，以台中來看，仍以七期為首，由於七期目前開發已屆飽和，頂級豪宅個案屈指可數，大陸建設「宝格」因具有位在國家歌劇院旁、夏綠地園道首排的地段優勢最受青睞。

七期發展成熟，生活機能已經成形，國家歌劇院啟用後，國際級表演陸續登場，近來更有台灣最大蔦屋書店加持、世界最美的Florian Cafe花神咖啡館也進駐，讓台中在地客層更加認同七期無可取代的地位。

大陸建設表示，南下台中推案，獨鍾七期，嚴選了三塊絕版基地，形塑品牌街廓。今年「宝格」落成，因採用寶格麗飯店御用建築團隊ACPV，為全案設計的菱格立面外觀，儼然成為台中焦點地標。禮聘西班牙獲獎無數的建築團隊EMBT為中國信託金控興建的台中營運中心下架後，也令人驚艷。

「宝格」為全台唯一以菱格時尚元素設計的精品豪宅，建築外觀採石材、玻璃、金屬交織的華麗菱格飾紋，從台中歌劇院望去極為醒目。且「宝格」還是義大利國寶首席建築師Antonio Citterio從建築外觀、室內設計到傢俱配置全案規畫設計的作品；他認為大陸建設完美落實他的設計，甚至超越才落成的上海寶格麗飯店，也因此吸引擁有國際觀的台商資金停泊「宝格」，似乎不令人意外。

(中國時報)

綠活當道 台中豪宅較勁

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