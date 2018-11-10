收納盒一瞄看透透 快速搞定

善用透明視窗收納盒，出門取物更方便。（特力屋提供）

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中國時報
／台北報導

時序進入11月，氣溫冷熱變化不定，近日高溫來到30度，在換搭不同季節衣物需求下，增添收納置物的困難；特力屋表示，夏季衣物材質剪裁雖然輕薄，但收納起來數量多，過季衣物可利用具透明視窗的收納箱放置，當氣溫變化時，可一眼看出內容物，不僅衣物尋找方便，出門可以快速搞定。

若是屋內空間不大，在換季時有許多瑣碎小物待整理，IKEA建議，可使用附蓋收納盒，不僅避免沾染灰塵，而且可分類、貼上標籤，方便整理及找到物品。

特力屋認為，可善用具組合堆疊設計的收納盒置入衣櫥中，或依空間大小堆疊出適合的高度，向上發展，同時也可填滿衣櫥中的畸零空洞。

在收納家具的選擇上，傳統大型櫥櫃因牆角、樑柱或窗戶位置限制，浪費許多畸零空間，調整彈性較低；特力屋建議，可添購具靈活拆裝特性的組合式層架，如玩樂高般組裝出適合空間及使用需求的家具，且保留變化彈性，因應不同收納需求調整層架高度或組合延伸；且易於組裝拆解的特性，日後搬移、調整組合都十分方便。

收好衣物用品後，對於夏天寢織品，IKEA建議可以善用壓縮袋，將換季後體積較大的涼被、薄外套等物品放入壓縮袋中，為小坪數的臥室增加更多收納空間。

秋冬經常下雨，特力屋提醒，民眾應留意潮濕，可能容易讓冬季衣物發霉或產生異味，密閉的衣櫃中濕氣不易散逸，即使開了除濕機也難以有效除濕，成為防潮的死角。

特力屋同時建議，可在櫥櫃中使用小型的除濕工具補強，除了常見的除濕桶外，利用矽晶做為吸濕材質的小型除濕機，不僅吸濕能力強，吸飽水時只要插電就能還原重複使用，防潮效果更全面，也符合環保概念。

(中國時報)

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