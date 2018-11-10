鮭魚返鄉 商辦都更掀熱潮

2018年11月10日 04:11 中國時報 張旭嵐

台北市商辦需求大，優質商辦供給有限，而素地難求，今年不少大型集團積極規畫推動自有商辦大樓走上都更改建一途。討論已久的台塑敦北總部終於在今年敲定送件都更，預計將開發為兩棟22樓高的商辦與21層高的豪宅；而去年就傳出要重建的國泰集團敦南金融大樓也在今年拍板，規畫成結合飯店商辦的複合式商業大樓，預計規畫為地上26層，價值預估至少400億；新光人壽起家厝南東大樓也啟動都更計畫，將變身為20層樓高的商辦，除整合自己家集團，也可望釋出商辦出租，舒緩市場需求。

因集團自有商辦大樓產權單純，推動快速，加上許多集團商辦都地處精華地段，更新後不只讓舊大樓改頭換面，有助集團整體形象，都更獲得的容積獎勵，更可望增加樓地板面積坪數，身價也不同凡響，促使商辦都更熱，從敦化南北路一帶持續蔓延。

陸美貿易戰白熱化，促使台商資金回流也是這波商辦需求增溫主因，台灣大型廠辦難尋，對於有意擴編或是整合各事業部的中大型企業而言，廠辦的需求顯得迫切，於是蛋黃區舊商辦陸續都更，內湖工業地交易也熱了起來。

營建業優等生長虹今年在內湖陸續購地，砸下逾21億，擬規畫為商辦推出；華固也積極在內湖五期整合，除部分推住宅，商辦也是規畫的主力。

自住買氣緩步回溫，但面臨住宅市場餘屋仍多，為求去化，除了讓利還是讓利，仍在積極購地開發的建商，也放緩住宅推案的腳步，轉向開發廠辦、商辦。房地產熱錢仍在，當住宅回歸自住需求，廠辦成為現階段的支撐主力，中長期的穩定收益，成為不動產未來發展關鍵。（筆者為台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

(中國時報)