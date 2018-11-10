陸美緩和 提升管控風險意識

2018年11月10日 04:11 中國時報 特派記者華盛頓報導孫昌國

陸美第二輪外交和安全對話昨（9日）起在華盛頓召開，會議成員包括大陸國務委員楊潔篪、國防部長魏鳳和、美國國務卿蓬佩奧及美防長馬提斯等。在美國總統川普和大陸國家主席習近平於G20峰會見面之前，雙方高層希望透過對話，緩和緊張關係。預料雙方在對話上會提及台海議題。

川普放話 G20峰會達協議

北京和華盛頓之間關係，近期因美副總統彭斯和國務卿蓬佩奧相繼發言抨擊大陸而轉壞，川普政府各重要部門領導人也接續發言，將大陸視為經濟和安全的最大威脅，美國公開起訴「間諜」，收緊民間科技和文化交流，打擊大陸半導體相關企業，都加深世界對於陸美關係惡化的印象。

美國期中選舉後，川普所屬的共和黨失掉眾議院多數席位，但兩黨在中國政策上卻日趨一致，美國社會菁英和國會日益將中國當成競爭對手。川普在期中選舉後的首場記者會則主動放話，期待和習近平主席在G20峰會上達成協議。

在外交層面，參加這次對話的美方代表國務卿蓬佩奧最近高調抨擊北京，指責北京推動的一帶一路是實行「掠奪性經濟政策」，也是「新帝國主義」。他還召回中美洲三國大使，將美國日後對一些國家的援助計劃，和是否與大陸建交掛鉤。參加對話的大陸代表國務委員楊潔篪，同時是中共中央對外工作領導小組成員，曾任駐美大使，熟悉美國內部政治生態。雙方料將在會談上就彼此最關切的問題進行討論。

台海議題 陸盼美恪守一中

大陸媒體報導，楊潔篪和非常友台的美國國安顧問波頓見面時強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」，盼美方恪守一中原則和中美三個聯合公報，妥善處理涉台問題。

防長會談 願增加溝通交流

在安全方面，陸美艦艇前一陣子在南海險些相撞，管控風險防止意外擦槍走火成為雙方緊迫的課題。值得注意的是，繼上個月18日魏鳳和在新加坡與馬提斯會面後，大陸一改先前因美制裁解放軍總裝備部及部長李尚福而停止軍事交流的決定，昨日魏、馬再度會談，顯示雙方在安全議題上，都表達出增加溝通交流，管控風險的意願。

一般認為，外交安全對話順利進行後，雙方高層經貿官員還會在G20習川峰會前密集溝通，向達成川普口中好的協議方向邁進。這意味在G20峰會前，雙方將營造關係和緩的氣氛。不過，擺在北京和華盛頓間的結構性難題，還是很難解決，只能在管控分歧的大方向上尋求最大共識。

(中國時報)