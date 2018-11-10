兩岸學者 選前頻交流探底

2018年11月10日 04:11 中國時報 陳君碩／台北報導

九合一選舉倒數半個月，近日多位兩岸重量級學者頻密交流，相互探底，包括海協副會長孫亞夫在北京會見長風基金會執行長葉匡時一行；前總統馬英九在台北會見廈大台研院長李鵬、上海國際問題研究院副院長嚴安林、人民大學國關學院黃嘉樹等涉台學者；以及國民黨大陸事務部主任周繼祥、淡江大學教授張五岳等，率團赴上海，與多位大陸涉台官員及學者研討兩岸情勢。據了解，「韓流」現象、民進黨未來走向，以及兩岸關係中的美國因素，都是學者們關注的焦點。

知情人士透露，李鵬、嚴安林、黃嘉樹、王英津等四位大陸涉台學者，7日來台，他們此行是受馬英九文教基金會所邀，來台當天正是該基金會舉行「馬習會三周年」兩岸關係研討會的日子，但也考量到當前兩岸情勢及選前敏感，幾位學者並未參與這場公開研討會。

不過在8日中午研討會落幕後，四位學者當日下午就與馬英九閉門座談，他們注意到馬提出的「不排斥統一」等「新三不」，給予正面看待，同時也關心選後民進黨走向，及近期兩岸關係中的美國因素。

嚴安林原本10月中就要來台，但因幾位團員不願配合陸委會的「約晤」，赴台申請被駁，最終全團取消來台。而此次嚴順利來台，未再遭陸委會阻撓。

與此同時，由上海社科院台灣研究中心於9日舉辦研討會，參與的台灣專家，包括國民黨大陸事務部主任周繼祥、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、台灣經濟研究院兩岸研究中心主任陳華昇、中華經濟研究院WTO中心執行長李淳等。值得一提的是，台北市政府參事饒慶鈺也在其中，引發外界關於討論台北上海雙城論壇的聯想。不過一位上海學者指出，在選前倒數時刻，討論下一任市長才能做決定的雙城論壇，不太合理，此行就是單純的出席研討會。

這場上海研討會，頗受大陸官方重視，據了解，包括國台辦研究局副局長陳斌華、上海台辦主任李文輝，以及國台辦下屬的海研中心主任仇開明都與會。會上兩岸學者除了關注「韓流」現象、柯文哲動向等選情，對於近期以來美國頻頻打台灣牌的情況，也表達關切。

(中國時報)