黎安友：維持現狀 對台最有利

2018年11月10日 04:11 中國時報 孫昌國 ／華盛頓報導 特派記者／華盛頓報導

美國熟諳中國事務的專家黎安友表示，北京和華盛頓的關係過去兩年急遽轉壞，雙方在政治、經濟和軍事都日益呈現競爭大於合作現象，原因就在雙方存在結構性困境，大陸已被美國正式定位為戰略競爭對手。不過，他並不預期雙方會爆發大規模軍事衝突，但不排除會出現小摩擦的意外情況。

對於川普在期中選舉後對外宣稱北京已同意放棄「中國製造2025」，黎安友並不認同。他覺得這是川普一貫的操作手法，向其支持者製造一個危機，然後宣布危機已在他的努力下解除了。北韓核武問題就是最好的例子，他先製造危機，公開宣布北韓核武的危害性，然後在他的努力下，戰爭危機解除了。事實上「什麼也沒有改變」，川普卻對外宣稱他獲得巨大成功。

黎安友也認為，期中選舉結果並不能改變陸美之間存在的結構性難題，因為美國對陸的強硬政策目前具有廣泛的共識基礎（broad based consensus)。對於美陸貿易戰，他認為大陸會對美國進行數額更大的採購承諾，但未必都能實現。美國就算和大陸沒有貿易逆差，和其他國家也會有，因為美國印了大量美元在世界流通，就意味著要向其他國家買東西，這是貿易逆差的根本來源。

對於大陸內部一些人認為貿易戰爆發乃至美國將大陸視為戰略對手，是因為大陸拍了「厲害了，我的國」或是大陸學者胡鞍鋼的中國已在多項戰略資源領域超越美國，引起美國的警覺從而積極採取反制措施。黎安友對此也有獨特而不同的看法。他表示，美國對大陸的強硬，是親身感受到大陸在經濟、軍事、地緣政治的崛起，是本身客觀的評估和實際的感受，言下之意對於韜光養晦政策能否持續存有疑問。

對於台灣未來和兩岸關係，黎安友表示，在川普主政下，台灣有變成前線的危險，但只要台灣當政者承諾保持現狀，不宣布獨立，他不認為兩岸在可見的未來會兵戎相見。他強調，理想狀態下，台灣的未來應該由台灣人決定，但現實上卻不可能，或許維持現狀，保持和大陸與美國關係的動態平衡，對台灣才是最有利的政策。

(中國時報)