新三不說 馬蔡隔空交火

2018年11月10日 04:11 中國時報 王玉樹 、呂佳蓉／綜合報導 、呂佳蓉／綜合報導

前總統馬英九日前在馬習會三周年研討會上提出「新三不」，引發前後任總統論戰，蔡英文總統9日批評這會讓國際社會誤以為大陸打壓有效，對台灣主權傷害很大，是在扯後腿；馬辦則反批，蔡是為了選舉炒作統獨議題，對於一個已經卸任的人，何來讓步主權之說。

蔡英文總統9日出席活動時，親自回應馬提的「新三不」，表示這對陸方與國際社會傳送錯誤訊息，代表大陸打壓有效、台灣會屈服，對台灣主權傷害很大，並痛批馬此時說這樣的話「很不恰當，也會有讓人有扯後腿感覺」。

馬辦也隨即回應稱，「新三不」是在兩岸研討會上的致詞，無關選舉，台灣最不需要的就是炒作統獨和意識形態爭議，蔡總統惡意扭曲，栽贓馬前總統對於國家主權讓步，「但是馬前總統已經卸任，現在是民進黨完全執政，請問馬前總統如何讓步國家主權？民進黨政府選舉選到只會扣紅帽子，這種奧步必定被民眾唾棄」，並反問蔡總統，是誰搞壞兩岸關係與台灣經濟？是誰在扯全民後腿？

一位大陸涉台人士指出，比起過去「不統、不獨、不武」，馬英九的新提法「不排除統一」，是更積極正面的表述，但是對於「不使用武力」，該涉台人士則表示，這是一個片面、幼稚的說法。

涉台人士稱，陸方不會同意馬提的「不使用武力」，任何一個國家也不可能去限定不使用武力。作為一個負責任的大國，大陸官方一直在強調以最大努力爭取和平解決台灣問題，但是絕不可能承諾放棄武力來維護國家領土與主權的完整。

(中國時報)