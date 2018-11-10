竹東查賄 300鄰里長擠爆警局

2018年11月10日 04:11 中國時報 羅浚濱、邱立雅／竹縣報導

新竹地檢署指揮警調，查獲新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥，涉嫌以3萬元賄選鎮內15個里里長，還假藉發放文宣工資為名，對多名鄰長賄選，檢方連續兩天傳訊里長及鄰長300多人，擠爆竹東分局及轄內派出所，訊後鄰長均請回。羅吉祥本人則持續拜票掃街，並重申如果涉及賄選將退選以示清白。

由上而下 金字塔型賄選

本案是2008年雲林縣立委選舉，查獲1400多人涉及賄選，成為台灣政治史上最大賄選案後，近年來最多人涉及的賄選案。

檢方指出，本月6日查獲竹東鎮長候選人羅吉祥，透過樁腳發送現金給15個里長固樁賄選外，並在今年7、8月間，透過里長或樁腳假藉發放文宣工資為名，提供現金1000至3000元不等，對轄內15里的鄰長進行賄選，由上而下行賄，是典型的「金字塔」賄選結構。

檢察官黃怡文、林李嘉、廖啟村、張瑞玲組成查賄團隊辦案，指揮警調在7日、8日兩天傳拘里鄰長近350名，並由20名檢察官分別到竹東分局及轄區派出所等處漏夜協助偵辦，到9日凌晨3時許訊問完畢。檢方指出，到案鄰長共計222名，近8成坦承有收受到1000至3000元不等的現金。訊後檢察官認鄰長無羈押及強制處分必要均予請回。

222名鄰長 8成坦承收錢

因涉案人數爆量，偵訊時甚至無法在密閉空間進行，還有不少鄰長因等候時間長，向警方抱怨從中午到晚上都沒吃東西，警方也只能無奈回應「我從早上開始就沒吃東西了」，甚至還傳出有鄰長突然氣喘病發，緊急送醫的意外事件。

羅吉祥喊冤 買票就退選

羅吉祥本人交保後馬不停蹄繼續競選活動，掃街拜票並出席其他黨籍候選人競選總部成立大會，他向鄉親喊話自己絕無賄選，正常的行為被斷章取義說是買票，對他來說是莫大的汙辱，他更公開對鄉親喊話，稱自己絕無賄選買票，如果買票則立即退選，也希望鄉親能用選票還他清白。

(中國時報)