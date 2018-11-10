竹東查賄 300鄰里長擠爆警局

國民黨竹東鎮長候選人羅吉祥遭逢打擊，但仍積極上街拜票，行程照跑。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
羅浚濱、邱立雅／竹縣報導

新竹地檢署指揮警調，查獲新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥，涉嫌以3萬元賄選鎮內15個里里長，還假藉發放文宣工資為名，對多名鄰長賄選，檢方連續兩天傳訊里長及鄰長300多人，擠爆竹東分局及轄內派出所，訊後鄰長均請回。羅吉祥本人則持續拜票掃街，並重申如果涉及賄選將退選以示清白。

由上而下 金字塔型賄選

本案是2008年雲林縣立委選舉，查獲1400多人涉及賄選，成為台灣政治史上最大賄選案後，近年來最多人涉及的賄選案。

檢方指出，本月6日查獲竹東鎮長候選人羅吉祥，透過樁腳發送現金給15個里長固樁賄選外，並在今年7、8月間，透過里長或樁腳假藉發放文宣工資為名，提供現金1000至3000元不等，對轄內15里的鄰長進行賄選，由上而下行賄，是典型的「金字塔」賄選結構。

檢察官黃怡文、林李嘉、廖啟村、張瑞玲組成查賄團隊辦案，指揮警調在7日、8日兩天傳拘里鄰長近350名，並由20名檢察官分別到竹東分局及轄區派出所等處漏夜協助偵辦，到9日凌晨3時許訊問完畢。檢方指出，到案鄰長共計222名，近8成坦承有收受到1000至3000元不等的現金。訊後檢察官認鄰長無羈押及強制處分必要均予請回。

222名鄰長 8成坦承收錢

因涉案人數爆量，偵訊時甚至無法在密閉空間進行，還有不少鄰長因等候時間長，向警方抱怨從中午到晚上都沒吃東西，警方也只能無奈回應「我從早上開始就沒吃東西了」，甚至還傳出有鄰長突然氣喘病發，緊急送醫的意外事件。

羅吉祥喊冤 買票就退選

羅吉祥本人交保後馬不停蹄繼續競選活動，掃街拜票並出席其他黨籍候選人競選總部成立大會，他向鄉親喊話自己絕無賄選，正常的行為被斷章取義說是買票，對他來說是莫大的汙辱，他更公開對鄉親喊話，稱自己絕無賄選買票，如果買票則立即退選，也希望鄉親能用選票還他清白。

(中國時報)

恆春選舉暴力 鎮代見血

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。