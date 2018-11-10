恆春選舉暴力 鎮代見血

2018年11月10日 04:11 中國時報 謝佳潾／屏東報導

「九合一選舉」首見流血暴力衝突，恆春鎮選前不平靜，前晚發生鎮代蔡新將為鎮長盧玉棟助選拚連任，與恆春漁會一方爆發衝突見血，不到4小時又傳出另名候選人張榮志老家疑遭丟土製炸彈，事後警方證實是「放鞭炮」，但盧、張陣營都強調有暴力、黑道介入選舉，讓五搶一的鎮長選戰染上一層黑。

警方調查，8日晚間6時許盧玉棟在大光里活動中心舉辦政見說明會，蔡新將因在會中發表漁會補助相關議題，引起站在場會的恆春區漁會理事長陳瑞木的不滿，陳氣得在場外叫囂，隨後陳一行人與演說完準備離開的蔡碰頭時，雙方爆發口角、拉扯。

期間，蔡遭江姓男子徒手毆打臉部成傷，送醫後無大礙。江嫌在醫院被警方查獲，他說，拉扯過程中也有受傷，才到醫院治療。

蔡與盧9日開記者會公開譴責陳帶人鬧場，更質疑有藏鏡人讓暴力介入選舉，但漁會反擊是盧等2人暴力在先。

漁會總幹事陳靜君說，理事長是去聽盧的政見，卻被對方要求警方不得讓他進入，既要發表政見，何必害怕鎮民旁聽？漁會全體要求盧、蔡道歉，否則將採取法律行動。

無獨有偶，打架事件後不到4小時，另名鎮長候選人張榮志的老家傳出疑似遭丟擲土製炸彈，張懷疑有黑道介入選舉。警方循線追查，9日中午查獲是22歲高雄劉姓男子放鞭炮所致，排除與選舉有關。

警方調查，劉嫌目前跟舅舅在恆春工作，在恆春並無選舉權，也未支持特定候選人或參與政治活動，劉說10月下旬行經恆南路某廟會，恰巧見到有未燃放完的「轟天雷」爆竹，且發現內有3管煙火未爆，便拿來放在車上。

警方指出，8日晚間，劉嫌與表哥及友人開車至萬里桐、龍水看人釣魚，返回恆春市區經過檳榔路段時，心血來潮取出其中1管煙火置於車窗外點燃後丟到路上引爆，隨後開到龍鑾潭排水溝外時，又燃放另一管爆竹，竟意外捲入選舉糾紛。

(中國時報)