正副議長選舉 要記名投票

2018年11月10日 04:11 中國時報 林偉信 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

前年立法院通過稱為「賴清德條款」的《地方制度法》修法，將縣市議會正副議長選舉及罷免改為記名投票後，雲林縣議會聲請釋憲，大法官會議9日作成解釋，認為修法是立法政策的選擇符合憲法規定，宣告合憲。

主張聲請釋憲的雲林縣議會國民黨團總召李明哲表示，大法官的解釋更是違憲，公民投票是祕密投票，縣議員是公民代表卻要記名投票，滑天下之大稽，這個國家法治精神有嚴重問題。雲林縣議會也認為，記名投票違反民主精神，地方議會正副議長選舉記名投票也有礙選後議員們的團結，但大法官解釋既已作成，將依修正後自治條例改為記名投票。

高雄市等17縣市議會已修改自治條例改為記名投票，剩台東、金門及連江縣議會仍採不記名投票。因大法官解釋等同憲法，年底各地議會正副議長選舉，恐須依釋憲結果，都採記名投票。

這項爭議修法是因本屆台南市議長選舉被控賄選，當時李全教在民進黨過半下當選議長，時任市長賴清德拒入議會備詢，民進黨立院黨團發動修法，2016年將正副議長選舉改為記名投票，聲稱要杜絕賄選等歪風。2017年5月中雲林縣議會開會後，質疑修法與憲法規定「各種選舉以普通、平等直接及無記名投票方式行之」不符，聲請釋憲。

多數大法官認定，縣市議會正副議長選舉罷免，屬憲法授權中央立法事項，立院為防止投票賄賂，將正副議長選舉改為記名投票，有正當目的，且手段與目的達成有合理關聯，沒有逾越中央立法權的合理範圍，也未違背憲法關於投票的規範，因此作合憲解釋。

湯德宗及吳陳鐶大法官則提出不同意見書，主張多數大法官認為地方正副議長選舉事務，應由中央制定法律，逾越「擴張解釋」的有效射程，變成「黑白牽拖」（台語）了！

(中國時報)