又見虐童！北市2歲男童活活餓死 漏夜偵訊母與同居人

北市中山區驚傳一名2歲男童，疑遭母親及蕭姓同居男友虐待或疏於照顧，竟瘦成皮包骨、活活餓死。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供）

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中國時報
／台北報導

北市中山區驚傳一名2歲男童，疑遭母親及蕭姓同居男友虐待或疏於照顧，竟瘦成皮包骨、活活餓死。警消獲報到場，發現男童已無生命跡象，側臥浴室內，地板上都是排泄物，慘不忍睹。警方已將男童母親及其男友帶回警局偵訊，並報請檢方相驗，以釐清男童死因。

鑑識人員深夜採證後，帶著大批證物離去。（張鎧乙攝）
鑑識人員深夜採證後，帶著大批證物離去。（張鎧乙攝）

警方調查，男童母親年僅20歲，在中山區酒店上班，先前已有一名1歲女兒暴斃，這次再傳大兒子疑遭虐待餓死，讓警方搖頭不已。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟說，這對母子不是高風險或家暴通報個案，也沒有需安置其他手足問題。待檢警偵訊完成，社會局才會介入與男童母親接觸，進一步了解死因及家庭狀況。

消防局昨晚7時許，接獲男童母親報案，到場發現瘦得只剩皮包骨的男童，疑似平日就被關在浴室，已明顯死亡多時，立即通報警方處理。

警方初步檢視男童身上並無外傷，男童母親表示，與前男友生下男童後，一個多月前在網路認識現任21歲男友，2人同居租屋處，一起照顧兒子，但因2人都沒錢，所以可能造成兒子營養不良，否認施虐。

但警方估計，男童可能已經長達半年以上沒有正常進食，浴室汙穢不堪，懷疑其母及男友未善盡照顧責任，全案刻由檢警擴大偵辦中。

(中國時報)

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