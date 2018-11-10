軍官月薪4萬9扣剩770 這個月白做了

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中國時報
／台北報導

軍人年改實施，國防部本月追扣軍校年資，一名國防大學畢業的少尉軍官，將自己本月的薪資單PO上網，原本這月應領4萬8990元，但是東扣西扣，實領只有770元，光是追扣薪餉（含補繳年資）就佔了4萬1084元，網友看了直呼這個月白做了，還有好心網友說想捐錢給他。

根據該名少尉的薪資單，軍保費、退撫費、健保費、所得稅、伙食費等項目，合計扣除7136元，但是追扣薪餉一口氣扣了4萬1084元，金額佔月薪比逾83％，因此該月實領只剩下770元。

國防部昨天回應指出，《陸海空軍軍官士官服役條例》第29條規定，現役軍官士官自退撫新制（1997年1月1日以後為「共同儲金制」）實施後，就讀軍校期間，應於該條例修正施行後三個月內提出退撫基金補繳申請，並一次補繳退撫基金費用後，始得併計年資。

國防部表示，上述軍校年資補繳退撫基金費用，為軍官士官依其意願申請繳付，基於服務現役官兵立場，今年8月起開始受理申請，11月隨薪代繳，未隨薪代繳者，可自行至各地區財務單位繳付。

國防部強調，該部主計局也針對繳費有資金需求同仁，協調公營行庫以年利率1.67%，提供1至7年低利貸款，供同仁申請。相關資訊已透過國軍網站、巡迴座談與莒光日電視教學時機向官兵說明。

(中國時報)

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