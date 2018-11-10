東岸商場獲獎 林喊別再唱衰

2018年11月10日 04:11 中國時報 李怡萱 ／基隆報導 ／基隆報導

投票日腳步逼近，選戰進入白熱化階段，國民黨基隆市長候選人謝立功9日質疑東岸商場工程有弊案，才導致開幕後問題不斷。基隆市長林右昌對此回應，開發商與基隆市交旅處才剛獲頒建設獎，不懂對方為何要一直唱衰基隆。

OT招標 卻用ROT簽約

謝立功認為，東岸商場開幕後問題不斷，試營運前就發生餐廳火災意外，且開幕5天就有電梯失靈民眾受困事件，9月間的豪雨，商場內餐廳竟也下起小雨，民眾甚至得撐傘吃旋轉壽司，質疑恐怕有弊端使施工品質不良。

國民黨市議員呂美玲說，林右昌上任後將東岸商場從ROT案改成OT案，因無法增建、改建擴大營運範圍，很多廠商都卻步，招標成定局後，卻以ROT方式與廠商簽約，「用OT招標怎麼可以用ROT方式簽約」，希望檢調能介入調查。

對此，林右昌澄清，他上任後利用促參方式，引進廠商把東岸商場變成基隆的新地標，他不懂為何謝立功及有些議員老是要唱衰基隆。

林右昌說，在謝立功陣營批評的同時，財政部正好在舉行「民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，大日開發及交旅處都應邀出席領獎，被稱為是「公私協力，共創三贏」促參的典範，批評是不攻自破。

促參典範 市庫進帳增

他進一步解釋，國民黨執政時期，東岸停車場1年收的權利金是5013萬，但每年還得編列300、400萬元整修經費維護，但促參後，營運廠商在停車場投資了6000萬元，商場更投資2億5000萬元興建，最重要的是基隆市政府每年收取的權利金增加為5050萬元，且管理維護費用一毛錢都不必出。

(中國時報)