抗空汙 新竹縣長候選人交鋒

2018年11月10日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（中）針對空汙提出6項政見。（邱立雅翻攝）

台灣西半部空氣汙染嚴重，中南部甚至達到嚴重惡化等級，3名新竹縣長候選人都提出對空汙問題的解決辦法。徐欣瑩談「1穩2降3護」，楊文科則提工業改善計畫，而鄭朝方則承諾將與中央攜手解決問題。另外，楊文科9日南下合體高雄市長候選人韓國瑜，一起南北拚經濟。

楊文科：改善工業燃料

針對近來空氣品質差，徐欣瑩提出「1穩2降3護」6項政見，呼籲中央發展穩定供應與穩定空氣品質的電力供應政策，並降低交通汙染源，推動公共運輸系統及快速路網，降低營建與生活汙染源。3護是保護孩子的肺、建立即時防護通知機制。

徐欣瑩：1穩2降3護

楊文科團隊則表示，未來將積極輔導及協助工業及商業用鍋爐，將其原使用重油燃料改採為較乾淨之天然氣或柴油燃料，減少空氣汙染。另外積極推動二行程機車汰舊、新購低汙染車輛補助、有機益菌肥購置補助等機制，以期有效達到全縣PM2.5減量。

鄭朝方：與中央攜手

他9日南下高雄合體市長候選人韓國瑜，兩人一起拍競選宣傳影片，振臂高喊：「1號韓國瑜、1號楊文科，我們一起拚經濟、一起當選！」

韓國瑜「菜販」的務實力道，遇上楊文科「科技」的精準效率，兩人「拚經濟」理念一拍即合，號召經濟選民決定未來，楊文科提出希望韓國瑜幫助新竹縣13鄉鎮農特產拓展海外市場，並提供高雄市開發科學園區專業諮詢的合作計畫，未來「竹縣、高市」互惠互利，連線拚經濟。

(中國時報)